 एक्टर नहीं बनता तो आर्मी में होता… 'सारे जहां से अच्छा' सीरीज में रॉ एजेंट बन किया कमाल, फिर क्यों अधूरा रह गया ये सपना?
एक्टर नहीं बनता तो आर्मी में होता… 'सारे जहां से अच्छा' सीरीज में रॉ एजेंट बन किया कमाल, फिर क्यों अधूरा रह गया ये सपना?

इन दिनों नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज ‘सारे जहाँ से अच्छा’ खूब धमाल मचा रही है और फैंस को काफी पसंद आ रही है. ये सीरीज भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्तों के आगे पीछे घूमती रहती है. वहीं इस सीरीज में रॉ एजेंट का किरदार निभाने वाले एक्टर राघव तिवारी के जीवन से जुड़े किस्सों के बारे में हम आप आपको बताने वाले हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:59 PM IST
एक्टर नहीं बनता तो आर्मी में होता… 'सारे जहां से अच्छा' सीरीज में रॉ एजेंट बन किया कमाल, फिर क्यों अधूरा रह गया ये सपना?

नेटफ्लिक्स की सीरीज 'सारे जहाँ से अच्छा' हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है. वहीं इस सीरीज में एक्टर प्रतीक गांधी की एक्टिंग ने चार-चांद लगा दिए हैं. सीरीज 'सारे जहां से अच्छा' में कई मंझे हुए कलाकारों ने काम किया है और हर किसी ने अपने रोल को बखूबी निभाया है. वहीं इस सीरीज में रॉ एजेंट का रोल प्ले करने वाले एक्टर राघव तिवारी को भी खूब प्रेज किया जा रहा है. बॉलीवुड एक्टर राघव तिवारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कई बातों के बारे में खुलासा और एक मजेदार किस्से को सुनाया है. आइए जानते हैं राघव तिवारी के जीवन के बारे में.

 

अधूरा सपना
कई मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की तरह राघव ने भी सरकारी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना शुरू कर दिया था मगर कुछ समय बाद उनका मन इसमें नहीं लगा तो उन्होंने छोड़ दिया. मगर सरकारी सेवा के नाम पर हमेशा आर्मी और फोर्स के फॉर्म भर दिया करते थे जिसमें वो नेवी बैंड और इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसमें थिएटर के लोगों को प्रिफरेंस दी जा रही थी, जो कि आईबी की रिक्रूटमेंट एक बार कैंसिल हो गई थी. जिसके बाद उन्होंने मुंबई में अपने एक्टिंग के करियर को आगे बढ़ाने की ठान ली. राघव ने बात के दौरान कहा, 'खुफिया एजेंसियों में कैसे काम होता है, इसे कुछ हद तक सीरिज 'सारे जहाँ से अच्छा' के जरिए समझ पाया हूं. ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म के जरिए मैं 'उस' सपने का छोटा अंश जी पाया हूं.'

राघव ने बताया कि उनके पिता क्लासिकल वोकेलिस्ट थे इसलिए संगीत से उनकी बचपन से ही पहचान करवा दी गई थी. उन्होंने कहा, डॉ. चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के टीवी सीरियल 'उपनिषद गंगा' में छोटे से किरदार को निभाने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही एक रोज पापा सुबह अखबार में छपे आर्टिकल को देखकर मेरे इंटरेस्ट के चलते जयपुर के आर्ट सेंटर (रवींद्र मंच) भारत रत्न भार्गव सर की थिएटर वर्कशॉप में ले गए और कहा अब कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, अब इसी कला को सीखो और मेहनत करो.'

 

थिएटर पहली पाठशाला
राघव तिवारी का कहना है कि थिएटर ही अभिनय की पहली पाठशाला है, 'जो सिर्फ आपको अभिनय नहीं सिखाता, बल्कि आपको लाइव ऑडियंस के बीच खड़े होने का कॉन्फिडेंस भी देता है.' राघव तिवारी ने आगे कहा, 'थिएटर ने उनमें ना सिर्फ एक्टिंग स्किल डेवलप कि बल्कि कैरेक्टर को जिया कैसे जाता है, ये जानने और समझने में भी मदद मिली. न्यू कमर्स अगर एक्टिंग के मेथड को गहराई से समझना चाहते हैं, तो उन्हें थिएटर की क्लासेज लेनी चाहिए, यह आपके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा.'
 

