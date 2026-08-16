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‘मुन्ना भाई’ के एक्टर अश्विन मुशरान पर गंभीर आरोप, गोवा में बाइक सवार पिता-पुत्र को मारी टक्कर; घटना का VIDEO VIRAL

Actor Ashwin Mushran: फिल्म ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ फेम एक्टर अश्विन मुशरान विवादों में हैं. उन पर गोवा में गलत साइड से गाड़ी चलाने और बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर मारने का आरोप लगा है. घटना के बाद माफी मांगने के बजाय वो लोगों से बहस करने लगे, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 16, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:52 PM IST
‘मुन्ना भाई’ के एक्टर अश्विन मुशरान पर गंभीर आरोप, गोवा में बाइक सवार पिता-पुत्र को मारी टक्कर; घटना का VIDEO VIRAL

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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