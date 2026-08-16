‘मुन्ना भाई’ के एक्टर अश्विन मुशरान पर गंभीर आरोप, गोवा में बाइक सवार पिता-पुत्र को मारी टक्कर; घटना का VIDEO VIRAL

‘लगे रहो मुन्ना भाई’ फिल्म एक्टर अश्विन मुशरान गोवा में हुए एक सड़क हादसे को लेकर विवादों में घिर गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मडगांव (क्यूपेम) के कुसमान इलाके में दोपहर करीब 12:30 बजे उनकी कार की सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई. बाइक पर एक पिता और उनका बेटा सवार थे. हादसे में पिता को गंभीर चोटें आई हैं और उनका अस्पताल में इलाज जारी बताया जा रहा है. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने एक्टर पर गलत दिशा में कार चलाने का आरोप लगाया है.
वहां मौजूद लोगों के अनुसार, बाइक सामने से आ रही थी, तभी कथित तौर पर गलत साइड से आ रही कार उसकी चपेट में आ गई. हादसा इतना गंभीर था कि बाइक सवार के शरीर की हड्डी का एक टुकड़ा कार के दाहिने हिस्से के फेंडर में फंसने की बात कही जा रही है.
खबरों के मुताबिक, हड्डी का एक टुकड़ा कार के दाहिने हिस्से के फेंडर में फंसने के बाद लोग गुस्सा गए . इसी वजह से लोकल लोगों ने कथित तौर पर एक्टर से घायल परिवार के लिए मुआवजे की मांग की. हालांकि, दुर्घटना की सही परिस्थितियों और जिम्मेदारी को लेकर पुलिस की जांच अभी बाकी है. हादसे के बाद अश्विन मुशरान और उनकी पत्नी का स्थानीय लोगों के साथ कथित तौर पर बहस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
गोवा के लोकल लोगों का आरोप है कि बहस के दौरान एक्टर की पत्नी ने एक व्यक्ति पर थूका, जिससे माहौल और बिगड़ गया. बताया जा रहा है कि कुछ देर बहस के बाद दंपती वहां से चले गए. हालांकि, बाद में अश्विन दोबारा मौके पर लौटे और लोगों से माफी मांगी. उनके रवैये को लेकर भी स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं.फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है और हादसे की पूरी परिस्थितियों की जांच की जा रही है.
दूसरी ओर अश्विन मुशरान या उनकी टीम की तरफ से भी आरोपों पर पब्लिकली कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है. घटना के बाद सोशल मीडिया पर सड़क सुरक्षा और सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी को लेकर बहस तेज हो गई है. कई लोगों ने मांग की है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और सड़क नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए.