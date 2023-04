Anjini Dhawan: Varun Dhawan की भतीजी ने बोल्डनेस में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेज को छोड़ा पीछे! बिकिनी में दिखाया कातिलाना फिगर

Anjini Dhawan Instagram: बॉलीवुड के ऐसे कई सारे टॉप स्टार्स हैं जो खुद तो फेमस हैं ही, साथ ही, उनके परिवार में भी ऐसे कई सदस्य हैं, जिनकी अपनी एक पहचान है. 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (Student of the Year) से बॉलीवुड में कदम रखने वाले एक्टर वरुण धवन एक फिल्म फैमिली से आते हैं और खुद भी एक स्टारकिड हैं, ये शायद आपको पता होगा लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वरुण धवन की एक भतीजी भी हैं- अंजिनी धवन (Anjini Dhawan and Varun Dhawan), जो जल्द बॉलीवुड में कदम रख सकती हैं. आपको बता दें कि अंजिनी धवन अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही एक पॉपुलर फेस बन गई हैं; उन्हें न सिर्फ कई फिल्मी पार्टियों में स्पॉट किया जाता है, बल्कि इंस्टाग्राम पर भी उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है. अंजिनी ने कुछ डेर पहले इंस्टाग्राम पर नई फोटोज शेयर की हैं जिन्होंने फैंस में हड़कंप मचा दिया है...

Varun Dhawan की भतीजी ने बोल्डनेस में टॉप हसीनाओं को छोड़ा पीछे! जैसा कि हमने आपको अभी बताया, वरुण धवन की भतीजी, अंजिनी धवन ने कुछ समय पहले ही इंस्टाग्राम पर नई फोटोज शेयर की हैं जिनमें हसीना बिकिनी पहन अपना कातिलाना फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं. 20 साल की अंजिनी ने एक बीच फोटो डम्प शेयर किया है जिनमें उनकी कैजुअल कपड़ों में सेल्फी से लेकर समुंदर के किनारे पर बीच फोटोज, सबकुछ शामिल है.

View this post on Instagram A post shared by Anjini Dhawan (@anjinidhawan) Anjini Dhawan ने बिकिनी में दिखाया कातिलाना फिगर अंजिनी के इस फोटो डम्प की बात करें टो आप देख सकते हैं कि हसीना की तीसरी, पांचवी और सातवीं फोटो बीच फोटोज हैं. तीसरी फोटो में अंजिनी एक सफेद ब्रा और पिंक मिनी स्कर्ट में अपना फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं, पाँचवी तस्वीर में अंजिनी ने एक बैकलेस, जालीदार ड्रेस पहनी हुई है और सातवीं फोटो में वरुण धवन की भतीजी सफेद बिकिनी में अपनी टोन्ड बॉडी शो-ऑफ करती दिखाई दे रही हैं. अंजिनी के इस फोटो डम्प पर उन्हें हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिले हैं. फैंस को उनका ये लुक बहुट पसंद आया है.