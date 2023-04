Malaika Arora: ब्लैक ड्रेस में कभी इतराईं तो कभी बलखाईं, 49 की उम्र में भी स्टाइल से धड़का गईं फैंस के दिल!

Malaika Arora New Video: बॉलीवुड की बोल्ड और हॉट हसीनाओं में शुमार मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने एक बार फिर से अपनी कमाल अदाओं का जलवा दिखा दिया है. 49 की उम्र में यंग एक्ट्रेसेस को फिटनेस और सेक्सी अंदाज में मात देने वालीं मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora Video) का हाल में नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora New Look) ने लेटेस्ट वीडियो में ब्लैक कलर की छोटी-सी ड्रेस पहनकर अपने हुस्न का जमकर दीदार कराया है.