Urfi Javed Boyfriend: क्या उर्फी की जिंदगी में आया कोई खास? प्रपोजल की फोटोज से फैंस के दिल में मची खलबली!

Urfi Javed Love Life: इंटरनेट पर अपने फैशन सेंस से सनसनी मचा देने वालीं उर्फी जावेद (Urfi Javed) हर दिन कुछ ना कुछ कमाल करती ही रहती हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Photos) ने इस बार अजीबोगरीब कपड़ों से नहीं बल्कि ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. उर्फी जावेद (Urfi Javed Boyfriend) ने कुछ प्रपोजल की फोटोज शेयर की हैं जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हसीना की जिंदगी में कोई खास या कुछ खास तो आने ही वाला है!

क्या बन गया है नया बॉयफ्रेंड?

उर्फी जावेद (Urfi Javed Video) ने अपने सोशल मीडिया पर एक प्रपोजल फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने कुछ हिंट दिया है ऐसे में लोगों ने अपना-अपना दिमाग चलाना चालू कर दिया है. उर्फी (Urfi Javed New Dress) ने इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर पर एक स्टोरी शेयर की है जिसे उन्होंने दिल वाले इमोजी के साथ शेयर किया है. उर्फी (Urfi Javed New Look) के लेटेस्ट पोस्ट में एक बोर्ड नजर आ रहा है जिसपर लिखा है 'उसने हां कर दिया (He Said Yes)'.

उर्फी जावेद (Urfi Javed Family) ने एक और तस्वीर शेयर की है, जिसमें दिख रहे बोर्ड पर लिखा है, 'वूहू हमने कर दिखाया (Woho We did it)'. उर्फी के लेटेस्ट सोशल अपडेट को देखकर किसी का भी कंफ्यूज होना तो बनता है.

अतरंगी लुक्स से मचाती हैं सनसनी!

उर्फी जावेद (Urfi Javed Viral Video) कभी फलों से शरीर ढक लेती हैं तो कभी कपड़े सुखाने वाली चिमटी तो कभी टूटे कांच से ड्रेस बना लेती हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Tv Shows) का यह अतरंगी अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है. वहीं कुछ लोग उर्फी को अतरंगी स्टाइल के लिए ट्रोल भी करते नजर आते हैं लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो उर्फी के बारे में बात नहीं करता है. यही कारण है कि इतने कम समय में उर्फी जावेद (Urfi Javed Father) दुनियाभर में अपने अतरंगी फैशन सेंस के लिए मशहूर हो गई हैं.

