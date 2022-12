Esha Gupta Photos: हॉट बिकिनी छोड़ अनोखे अंदाज में नजर आईं ईशा गुप्ता, कानों तक जाती मुस्कान ने जीता फैंस का दिल

Esha Gupta New Look: 'आश्रम 3' में सोनिका का किरदार निभाने वाली अदाकारा यानी ईशा गुप्ता (Esha Gupta) सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड लुक को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं लेकिन इस बार उनके लुक ने नेटीजन्स को खुश कर दिया है. ईशा गुप्ता (Esha Gupta New Photos Viral) की नई फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो रही है जिसमें एक्ट्रेस (Esha Gupta Bikini Look) बोल्ड बिकिनी और मिनी ड्रेसेज को पीछे छोड़ व्हाइट कलर के प्लाजो वाले सूट में कहर बरपाती नजर आ रही हैं. वायरल फोटोज में ईशा गुप्ता (Esha Gupta Suit Photos) की मुस्कान इतनी कातिलाना है कि कोई भी अपने दिल के साथ होश भी खो बैठेगा.

ईशा गुप्ता का नया लुक वायरल

ईशा गुप्ता (Esha Gupta Desi Look) के देसी लुक की वीडियो एक बॉलीवुड पेज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. एक्ट्रेस ईशा गुप्ता (Esha Gupta Viral) फोटोज में व्हाइट कलर कॉटन सूट, ढीले प्लाजो और दुप्ट्टे को ओढ़े कैमरे के सामने मुस्कुराती दिखाई दे रही हैं. बिना मेकअप, बालों को पोनी में बांधे ईशा गुप्ता के इस अंदाज ने फैंस के दिलों को अपना कायल बना लिया है. हर दम बोल्ड अदाओं से फैंस पर जादू चलाने वाली हुस्न की मल्लिका का यह अंदाज भी फैंस को खूब लुभा रहा है.

ईशा गुप्ता (Esha Gupta Instagram) को अक्सर उनकी बोल्डनेस के लिए ट्रोल भी किया जाता है. ईशा गुप्ता (Esha Gupta Hot Photos) कभी बिकिनी तो कभी मिनी ड्रेस में नजर आती हैं लेकिन ट्रोलिंग और बेकार की कमेंटबाजी का उनपर कोई असर नहीं होता है.

बता दें ईशा गुप्ता (Esha Gupta Movies) इमरान हाशमी समेत कई बॉलीवुड सितारों के साथ ऑनस्क्रीन रोमांस कर चुकी हैं. ईशा गुप्ता (Esha Gupta Web Series) हाल ही में 'आश्रम' वेब सीरीज में नजर आई थीं.

