Urfi Javed: क्या? गजरे वाले फूलों से बना ली उर्फी ने स्कर्ट, टॉप की जगह हाथों से ढका बदन, लोग बोले- अगर चोली...

Urfi Javed New Dress Video: अतरंगी फैशन की क्वीन उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने अपने नए लुक से इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है. उर्फी ने हाल में एक ऐसी ड्रेस पहनकर अपना नया वीडियो पोस्ट किया है, जिसे देख लोगों के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Video) ने अपने नए लुक में बालों पर लगाने वाले गजरे के फूलों से स्कर्ट बनाकर पहन ली है. फूलों की स्कर्ट तो उर्फी (Urfi Javed New Look) ने पहनी है लेकिन चोली की जगह उर्फी ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया है. बिना टॉप या चोली के एक बार फिर से उर्फी अपने हुस्न का दीदार कराती दिखाई दी हैं...

गजरे के फूलों से बनाई स्कर्ट...! उर्फी जावेद (Urfi Javed Instagram) नए लुक के वीडियो के शुरुआत में अपने हाथों में लगी मेहंदी फिर चोटी पर लगा सफेद फूलों का गजरा फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं. फिर जैसे ही कैमरा पीछे जाता है तो उर्फी (Urfi Javed New Dress) का पूरा लुक नजर आता है, जिसे देख लोगों के होश उड़ गए हैं. जी हां...उर्फी जावेद ने जिन फूलों से बालों को सजाया है उन्हीं फूलों की स्कर्ट बनाकर शरीर के निचले हिस्से पर पहन ली है.

View this post on Instagram A post shared by Uorfi (@urf7i) Urfi ने हाथों से छिपाई इज्जत...! नए लुक में उर्फी (Urfi Javed Viral Video) ने गजरे के फूलों से स्कर्ट तो बना ली है लेकिन चोली के बारे में बात करें तो हसीना ने शरीर के ऊपरी हिस्से पर कुछ नहीं पहना है. उर्फी (Urfi Javed Boyfriend) ने अपनी चेस्ट को हाथों से ढका है. साथ ही अगर उर्फी के नए लुक पर ध्यान देंगे तो उन्होंने गले में एक ब्रॉच भी पहना है, जिसपर कोई स्टेच्यू बना हुआ है. उर्फी जावेद (Urfi Javed Father) ने अपना नया और सिजलिंग लुक बोल्ड आईमेकअप के साथ ब्राउन लिपस्टिक लगाकर पूरा किया है. बता दें, उर्फी जावेद (Urfi Javed Tv Serials) ने अपने टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी. 'बड़े भैया की दुल्हनिया' समेत कई टीवी सीरियल्स करने के बाद भी उर्फी को वह पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई जो उन्हें अतरंगी फैशन ने दिलाई है. आज उर्फी कई बड़े डिजाइनर्स के साथ काम कर रही हैं! ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|