Urfi Javed Shocking Decision: नाम के कपड़े पहनने वाली उर्फी जावेद का हो गया हृदय परिवर्तन, बॉडी दिखाने के लिए मांगी माफी; बोलीं- बदल लूंगी खुद को

लिया चौंकाने वाला फैसला



ऐसा लगता है कि उर्फी जावेद (Urfi Javed) का हृदय परिवर्तन हो गया है. उर्फी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर ट्वीट किया है.इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. इस ट्वीट में एक्ट्रेस ने कहा कि वो अब से अपना लुक पूरी तरह से बदल लेंगी.

I apologise for hurting everyone’s sentiments by wearing what I wear . From now on you guys will see a changed Uorfi . Changed clothes .

Maafi

— Uorfi (@uorfi_) March 31, 2023