Kareena, Tabu और Kriti के फोटोशूट पर मचा बवाल, लोगों ने निकाली ऐसी गलती कि स्टार्स के लिए जवाब देना हो रहा मुश्किल

Why is she taller: एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena Kapoor khan) कृति सेनन (Kriti sanon) और तब्बू (Tabu) के साथ रिया कपूर की अगली फिल्म 'द क्रू' में नजर आएंगी. अनाउंसमेंट करने के लिए, करीना ने वोग इंडिया के लिए किए गए फोटोशूट से तीनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. जहां कई लोग नए वीडियो में स्टार पावर को देख हैरान थे तो कई लोगों के कुछ सवाल भी थे. दरअसल, फोटोशूट के बीच में करीना कपूर थी और उनके एक तरफ तब्बू और दूसरी ओर कृति थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीनों एक्ट्रेसेस में से सबसे छोटी हाइट करीना कपूर की है लेकिन वो वीडियो में सबसे लंबी दिखाई दे रही थी.

करीना तब्बू और कृति से लंबी क्यों?

अब करीना कपूर, कृति सेनन और तब्बू का फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, इंस्टाग्राम पर अब इस बात का जिक्र हो रहा है कि करीना कृति से लंबी क्यों दिख रही हैं! एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'करीना को किसी चीज पर खड़ा किया हुआ है? वो कृति से लंबी नहीं है'. एक दूसरे यूजर ने लिखा- 'तब्बू करीना से छोटी है या करीना दो लंबी महिलाओं के बीच में छोटी दिखना नहीं चाहतीं'.

तब्बू को बीच में होना चाहिए था

करीना की हाइट के अलावा बहुत सारे फैंस ने ये भी कमेंट किया कि तब्बू सबसे सीनियर हैं इसलिए करीना को नहीं बल्कि उन्हें बीच में होना चाहिए था. एक यूजर ने लिखा- 'ये शर्म की बात है कि उन्होंने तब्बू को सेंटर में नहीं रखा'. खैर, करीना ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए वोग से कहा- 'मुझे लगता है कि मैं सही लोगों के साथ आने के लिए इंतजार कर रही थी. मुझे हमेशा से पता था कि रिया जब दोबारा कुछ करेंगी तो कमाल से कम नहीं होगा. मुझे याद है जब हमने फिल्म के प्लॉट पर बात की थी और उन्होंने मुझे बताया कि वो तब्बू और कृति को भी लेने की प्लॉनिंग बना रही हैं. तब मैंने सोचा कि ये कितना शानदार होने वाला है. हमनें 'वीरे दी वेडिंग' में जादू किया लेकिन इस तरह की दो शानदार एक्ट्रेसेस के साथ फिल्म को बनाना बहुत ही शानदार होने वाला है.'

