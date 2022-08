Kiara-Sidharth Wedding: शादी के दिन सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड को करीब रखना चाहती हैं कियारा, नाम जान हैरान हुए करण जौहर

Kiara Advani talking about her Marriage: हाल ही में कियारा आडवाणी (Kiara Advani) 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) के साथ पहुंची थीं. जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की. वहीं, कियारा आडवाणी काफी समय से सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) को डेट कर रही हैं. हालांकि, अपने रिश्ते पर दोनों ने चुप रहना ही ठीक समझा लेकिन करण जौहर (Karan Johar) ने दोनों के रिश्ते की सच्चाई जग जाहिर कर ही दी. हम सभी जानते हैं कि करण अपने गेस्ट के सारे सीक्रेट्स बाहर निकलवा ही लेते हैं. ऐसे में कियारा और सिद्धार्थ भी अपने प्यार की सच्चाई को छिपा नहीं पाए. कियारा ने 'कॉफी विद करण' में सिद्धार्थ के साथ अपनी बॉन्डिंग और वेडिंग प्लॉन्स पर बात की. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी बताया कि वो शादी के दिन सिद्धार्थ की एक्स को अपने साथ देखना चाहती हैं.

शादी पर की कियारा ने बात

कॉफी विद करण (Koffee With Karan 7) के ताजा एपिसोड में कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और शाहिद कपूर पहुंचे थे. इस दौरान कियारा ने अपने वेडिंग प्लॉन्स पर बात की. दरअसल रैपिड फायर राउंड में जब कियारा से पूछा गया कि 'अपनी शादी में वो किसे ब्राइड स्क्वाड में रखेंगी?' इसपर एक्ट्रेस ने आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का नाम लिया. कियारा ने कहा-'आलिया को मैं अपनी ब्राइड स्क्वाड में रखना चाहूंगी. वो काफी क्यूट हैं और मुझे पसंद हैं'. कियारा का जवाब सुनते ही होस्ट करण जौहर चौंक जाते हैं. करण दोबारा कियारा के जवाब को कंफर्म करते हुए कहते हैं- 'ब्राइड स्क्वाड में? सिद्धार्थ से शादी करते वक्त?' इसपर कियारा ने भी हामी भरी.

आलिया और सिद्धार्थ रह चुके हैं रिलेशन में

आपको बता दें कि आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ने करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था. ये फिल्म साल 2012 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म के बाद आलिया और सिद्धार्थ के अफेयर की खबरें आने लगी थीं. इसके बाद दोनों ने फिल्म 'कपूर एंड सन्स' में भी साथ काम किया था. हालांकि, दोनों का रिश्ता कुछ सालों बाद ही खत्म हो गया था. खैर, बात करें दोनों के वर्कफ्रंट की तो जल्द ही कियारा 'गोविंदा नाम मेरा', 'मिस्टर लेले', और 'आरसी 15' जैसी फिल्मों में नजर आएंगी. वहीं, सिद्धार्थ 'योद्धा' और 'मिशन मजनू' नाम की फिल्मों पर काम कर रहे हैं.

