Moving In With Malaika: मलाइका के शो का बना मजाक, वायरल हुए फनी मीम्स, लोगों ने कहा- 'कितना नकली...'

Moving with Malaika Memes: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) हर वक्त किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस अपने नए शो 'मूविंग इन विद मलाइका' (Moving In With Malaika) को लेकर सुर्खियों में हैं. मलाइका को शो के पहले एपिसोड में गेस्ट बनकर पहुंची थीं फराह खान (Farah Khan) जिनके साथ मलाइका ने अपनी लाइफ से जुड़े भी कई सवालों के जवाब दिए. आपको बता दें कि मलाइका के इस नए शो के जरिए लोगों को कई स्टार्स की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा. मूविंग विद इन मलाइका के पहले एपिसोड में ही 'छैय्या छैय्या' गर्ल ने अपनी लव लाइफ से लेकर ट्रोलिंग तक के बारे में बात की.

शो में इमोशनल हुईं मलाइका

अपनी जिंदगी के मुश्किल दिनों के बारे में बात करते हुए मलाइका अरोड़ा शो में इमोशनल भी हुईं. हालांकि, इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया. इंटरनेट पर मलाइका के शो को लेकर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'इस शो में सब कुछ नकली है'. इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा- 'सब स्क्रिप्टिड है. बकवास शो बनाया है'.

problem in my life one after another#MovingInWithMalaika pic.twitter.com/r0SKYu8j3w — Jolly (@ijoooolly) December 5, 2022

लोगों ने बनाया शो का मजाक

अब सोशल मीडिया पर मलाइका अरोड़ा के शो के लिए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर तो यही लग रहा है कि उनका शो फैंस को कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाया है. इतना ही नहीं नेटिजन्स तो मलाइका के शो को नेपोटिज्म से भी जोड़ रहे हैं. इसके अलावा मूविंग विद इन मलाइका को पीआर बेस्ड शो भी कहा जा रहा है. खैर, अभी तो इस शो का पहला एपिसोड ही रिलीज हुआ है. आगे कौन-कौन से स्टार्स इस शो का हिस्सा बनेंगे ये देखना काफी दिलचप्स होगा. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शो में मलाइका के बेटे अरहान खान भी मेहमान बनकर पहुचेंगे.

