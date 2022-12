Urfi Javed का न्यू ईयर रेजोल्यूशन जानकर लगेगा 440 वॉल्ट का झटका, अपने कपड़ों को लेकर कह गईं चौंकाने वाली बात

Urfi Javed New Year 2023: उर्फी जावेद (Urfi Javed Video) ने अपने अतरंगी फैशन से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है. साल 2023 में तो उर्फी के फैशन का डबल डोज मिलने वाला है. जी हां...उर्फी जावेद (Urfi Javed New Look) ने साल 2023 में उनका फैशन कैसा होने वाला है, इसका खुलासा कर दिया है. उर्फी जावेद से जब उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूछा गया तो उन्होंने कहा, वह नए साल में इससे भी कम कपड़े पहने नजर आने वाली हैं. उर्फी (Urfi Javed Viral Video) ने एक बार फिर अपने कपड़ों वाले बयान से सनसनी मचा दी है.

क्या है उर्फी जावेद का न्यू ईयर रेजोल्यूशन

उर्फी जावेद (Urfi Javed) से हाल ही में इंस्टेंट बॉलीवुड का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उर्फी जावेद गले में डायमंड्स से अपनी बॉडी ढकी नजर आ रही हैं, तभी उनसे सवाल किया जाता है कि उनका साल 2023 को लेकर क्या रेजोल्यूशन है. तभी उर्फी कुछ देर सोचकर जवाब देते हुए कहती हैं- कम कपड़े पहनूंगी न्यू ईयर के बाद से ही. उर्फी यह कहते हुए रुक जाती हैं और हंसने लग जाती हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Bold Video) साथ ही अपने कपड़ों को लेकर कहती हैं- अब इससे ज्यादा कम ही क्या होंगे. उर्फी जावेद वीडियो में खिलखिलाते हुए कहती हैं- नथिंग का मतलब कम क्या होता है. सीधा-सीधा कहें तो उर्फी जावेद, साल 2023 में भी बिना कपड़ों के ही अक्सर अपना सिजलिंग अंदाज दिखाती नजर आएंगी.

उर्फी जावेद के नए लुक ने मचाया तहलका

उर्फी जावेद (Urfi Javed Instagram) अपने नए लुक में बेहत सेंसुअस नजर आ रही हैं. उर्फी जावेद ने बिना टॉप पहने नगीनों से अपना बदन ढका है. उर्फी लेटेस्ट लुक में इतना चमक रही हैं कि उनका अंदाज देखने वालों की आंखें चौंघिया रही हैं. उर्फी ने बोल्डनेस की सभी सीमाओं को लांघते हुए अपना नया लुक पब्लिक प्लेस में कैरी किया है.

उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने बेबाक अंदाज से एक बार फिर से सुर्खियों में छा गई हैं. उर्फी के नया लुक की हमेशा की तरह उनके फैंस तारीफ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग उन्हें भर-भर के ट्रोल करते हुए दिख रहे हैं.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं