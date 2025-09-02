शादी के बाद करियर...; तलाक के 5 महीने बाद युजवेंद्र चहल पर धनश्री वर्मा का चौंकाने वाला खुलासा

Dhanashree Verma Yuzvendra Chahal: तलाक के बाद भी युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के रिश्ते में गर्मजोशी कायम है. इस खात का खुलासा खुद धनश्री वर्मा ने फराह खान के व्लॉग में किया.
धनश्री वर्मा एक बार फिर लाइमलाइट में हैं, लेकिन इस बार वह अपने डांस वीडियो नहीं, बल्कि युजवेंद्र चहल के साथ अपने रिश्तों पर बयान देकर नेटिजेंस का ध्यान खींच रही हैं. उन्होंने युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद अपनी जिंदगी के बारे में भी बताया. धनश्री वर्मा ने यह तमाम बातें फराह खान के व्लॉग पर की. उन्होंने बताया कि वह बचपन में एक्टिंग करती थीं, लेकिन बाद में पढ़ाई के चलते उन्होंने सबकुछ छोड़ दिया। फिर डेंटिस्ट बनीं, डांस एकेडमी शुरू की और कंटेंट क्रिएशन के जरिए जिंदगी को आगे बढ़ाया। इस दौरान, धनश्री ने अपनी शादी पर भी बात की।
'मुश्किल तो होता था'
फराह ने आगे पूछा, 'तेरे को लगता है कि जब तेरी शादी हुई थी तब तुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था ये सब करने के लिए?' धनश्री बोलीं, 'सच कहूं तो मुश्किल तो होता था क्योंकि मुझे वहां (युजवेंद्र चहल के पास) पर भी जाना पड़ता था। गुड़गांव (युजवेंद्र चहल के मम्मी-पापा के पास) भी जाना पड़ता था और फिर वापस मुंबई आकर चीजें वापस से शुरू करनी पड़ती थी। मुश्किल था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि करना पड़ता है और मैं करती थी।'
सीरियल में भी काम कर चुकी हैं धनश्री
फराह ने धनश्री से पूछा, 'तू डांस तो शादी से पहले से कर रही थी। जब तुम लोग झलक दिखला जा में आए थे तब तुम लोगों ने बताया था कि युजवेंद्र चहल ने तेरे डांस वीडियोज देखकर तुझे प्रपोज किया था। फिर एक्टिंग कब शुरू की? शादी के बाद या पहले?' धनश्री बोलीं, 'दरअसल मैं चाइल्ड एक्टर भी थी। मैंने एक सीरियल किया था 'करिश्मा का करिश्मा' फिर मुझे डॉक्टर बनना था तो मैंने सब छोड़ दिया।'
युजवेंद्र चहल के संपर्क में हैं धनश्री
धनश्री ने मार्च में क्रिकेटर से तलाक लिया था. वे करीब चार साल साथ रहे. एक्ट्रेस अभी युजवेंद्र के संपर्क में हैं. उन्होंने आराम से जवाब दिया कि अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है. उन्होंने तलाक के बाद युजवेंद्र चहल से रिश्ते के बारे में क्यूट सी डिटेल शेयर की. वे बोलीं, ‘मैं युजी से मैसेज के जरिये संपर्क में रहती हूं. वह मुझे मां बुलाते थे, वह बहुत प्यारे हैं.’
