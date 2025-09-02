शादी के बाद करियर...; तलाक के 5 महीने बाद युजवेंद्र चहल पर धनश्री वर्मा का चौंकाने वाला खुलासा
Advertisement
trendingNow12905501
Hindi Newsबॉलीवुड

शादी के बाद करियर...; तलाक के 5 महीने बाद युजवेंद्र चहल पर धनश्री वर्मा का चौंकाने वाला खुलासा

Dhanashree Verma Yuzvendra Chahal: तलाक के बाद भी युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के रिश्ते में गर्मजोशी कायम है. इस खात का खुलासा खुद धनश्री वर्मा ने फराह खान के व्लॉग में किया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी के बाद करियर...; तलाक के 5 महीने बाद युजवेंद्र चहल पर धनश्री वर्मा का चौंकाने वाला खुलासा

धनश्री वर्मा एक बार फिर लाइमलाइट में हैं, लेकिन इस बार वह अपने डांस वीडियो नहीं, बल्कि युजवेंद्र चहल के साथ अपने रिश्तों पर बयान देकर नेटिजेंस का ध्यान खींच रही हैं. उन्होंने युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद अपनी जिंदगी के बारे में भी बताया. धनश्री वर्मा ने यह तमाम बातें फराह खान के व्लॉग पर की. उन्होंने बताया कि वह बचपन में एक्टिंग करती थीं, लेकिन बाद में पढ़ाई के चलते उन्होंने सबकुछ छोड़ दिया। फिर डेंटिस्ट बनीं, डांस एकेडमी शुरू की और कंटेंट क्रिएशन के जरिए जिंदगी को आगे बढ़ाया। इस दौरान, धनश्री ने अपनी शादी पर भी बात की।

'मुश्किल तो होता था'

फराह ने आगे पूछा, 'तेरे को लगता है कि जब तेरी शादी हुई थी तब तुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था ये सब करने के लिए?' धनश्री बोलीं, 'सच कहूं तो मुश्किल तो होता था क्योंकि मुझे वहां (युजवेंद्र चहल के पास) पर भी जाना पड़ता था। गुड़गांव (युजवेंद्र चहल के मम्मी-पापा के पास) भी जाना पड़ता था और फिर वापस मुंबई आकर चीजें वापस से शुरू करनी पड़ती थी। मुश्किल था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि करना पड़ता है और मैं करती थी।'

Add Zee News as a Preferred Source

सीरियल में भी काम कर चुकी हैं धनश्री

फराह ने धनश्री से पूछा, 'तू डांस तो शादी से पहले से कर रही थी। जब तुम लोग झलक दिखला जा में आए थे तब तुम लोगों ने बताया था कि युजवेंद्र चहल ने तेरे डांस वीडियोज देखकर तुझे प्रपोज किया था। फिर एक्टिंग कब शुरू की? शादी के बाद या पहले?' धनश्री बोलीं, 'दरअसल मैं चाइल्ड एक्टर भी थी। मैंने एक सीरियल किया था 'करिश्मा का करिश्मा' फिर मुझे डॉक्टर बनना था तो मैंने सब छोड़ दिया।'

युजवेंद्र चहल के संपर्क में हैं धनश्री

धनश्री ने मार्च में क्रिकेटर से तलाक लिया था. वे करीब चार साल साथ रहे. एक्ट्रेस अभी युजवेंद्र के संपर्क में हैं. उन्होंने आराम से जवाब दिया कि अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है. उन्होंने तलाक के बाद युजवेंद्र चहल से रिश्ते के बारे में क्यूट सी डिटेल शेयर की. वे बोलीं, ‘मैं युजी से मैसेज के जरिये संपर्क में रहती हूं. वह मुझे मां बुलाते थे, वह बहुत प्यारे हैं.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

dhanshree verma

Trending news

इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
west bengal news in hindi
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
Jagdeep Dhankhar
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
Maratha Reservation Movement
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
Ludhiana
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
;