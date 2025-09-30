Advertisement
'शादी के दूसरे महीने में ही...; धनश्री ने युजवेंद्र चहल पर लगाया चीट करने का आरोप; कोरियोग्राफर ने खोले कई राज

Dhanashree Accuses Yuzvendra Chahal of Cheating: शो 'राइज एंड फॉल' के नए एपिसोड में धनश्री वर्मा ने अपने टूटे हुए रिश्ते को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल पर आरोप लगाया कि उन्हें शादी के एक साल में ही चीट किया गया था.

 

Dhanashree Accuses Yuzvendra Chahal of Cheating: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों अशनीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किए जा रहे रियलिटी शो 'राइज़ एंड फ़ॉल' में नज़र आ रही हैं. हाल ही में शो के दौरान उन्होंने अपने पूर्व पति युजवेंद्र पर एक चौंकाने वाला आरोप लगाया है. धनश्री ने दावा किया है कि उन्होंने चहल को शादी के दो महीने बाद ही धोखा देते हुए पकड़ा था. बता दें कि धनश्री और युजवेंद्र ने 2020 में शादी की थी, इस साल मार्च में दोनों का आधिकारिक तलाक हुआ.

कोरियोग्राफर ने खोले कई राज

सोशल मीडिया पर शो का एक वीडियो वायरल हो रहा है. ‘राइज एंड फॉल’ के लेटेस्ट एपिसोड में देखा गया कि कुब्रा सैत और धनश्री एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही हैं. इस दौरान जब को-कंटेस्टेंट कुब्रा सैत ने पूछा कि उन्हें कब एहसास हुआ कि यह रिश्ता काम नहीं करेगा. कुब्रा सैत पूछती हैं, “आपको अपने रिलेशनशिप में कब लगा कि-‘भई, ये नहीं चल सकता, ये गलती हो गई है अभी?’ ब्रेड पर बटर लगाते हुए धनश्री ने जवाब दिया, 'पहले साल. दूसरे महीने में पकड़ा.” इस पर कुब्रा ने हैरानी जताई. कुब्रा और धनश्री की बात का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

धनश्री के खुलासे से हैरान रह गईं कुब्रा

कुब्रा सैत, धनश्री वर्मा के इस खुलासे से हैरान रह जाती हैं और उनसे कहती हैं कि वह जब तैयार हों, तब इस बारे में उनसे बात कर सकती हैं. कुब्रा ने धनश्री से कहा, 'जब भी तुम तैयार हो और खुद को सामने रखो, तुम्हें सबसे अद्भुत इंसान मिलेगा.' ये सुनकर धनश्री मुस्कुराती हैं और धनश्री को थैंक यू कहती हैं.

2020 में हुई थी शादी

2020 में युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया रील्स पर धनश्री वर्मा को नोटिस किया और उनसे डांस सीखने के लिए संपर्क किया. यहां से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई और फिर एक दिन दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा करके सभी को शॉक दिया. दिसंबर 2020 में युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली थी.

