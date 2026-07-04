'मैं हूं बाइसेक्शुअल', आकांक्षा चमोला का चौंकाने वाला कबूलनामा; शादी से पहले महिलाओं संग भी रहे रिश्ते

बिग बॉस विनर गौरव खन्ना की पत्नी और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने साफ किया है कि वह बाइसेक्शुअल हैं. बता दें कि इससे पहले 'लॉक अप 2' में श्रेया कालरा ने भी दावा किया था कि आकांक्षा बाइसेक्शुअल हैं. अब आकांक्षा ने खुद इसे सच बताया है.
दरअसल, शो में होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान ने जब उनसे इस बारे में सवाल किया, तो आकांक्षा ने बिना झिझक अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि शादी से पहले उनके कुछ महिलाओं के साथ रिश्ते रहे थे. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि वे रिश्ते बहुत ज्यादा शारीरिक या गहरे नहीं थे, लेकिन वह कुछ महिलाओं के साथ रिलेशनशिप में जरूर रही हैं.
आकांक्षा ने कहा, 'शादी से पहले मैं बाइसेक्शुअल थी. मेरे कुछ लड़कियों के साथ रिश्ते रहे हैं. वे बहुत ज्यादा इंटिमेट नहीं थे, लेकिन मैं कुछ महिलाओं के साथ रिलेशनशिप में रही हूं. मुझे लड़कियां पसंद हैं.' साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें महिलाओं के साथ खुद को ज्यादा सुरक्षित और कंफर्ट महसूस होता है, और महिलाएं उनके लिए एक 'सेफ स्पेस' रही हैं, जहां वह बिना किसी झिझक के अपनी बातें शेयर कर सकती हैं. आकांक्षा का यह खुलासा सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है और फैंस उनकी ईमानदारी की सराहना कर रहे हैं.
आकांक्षा ने आगे कहा कि उन्हें महिलाओं की शख्सियत बेहद पसंद आती है और वह उनकी ओर आकर्षित भी होती हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं के बीच उन्हें हमेशा एक अलग तरह की सुरक्षा और सुकून महसूस होता है. उन्होंने कहा, 'मैं महिलाओं की तारीफ करती हूं और उनकी तरफ आकर्षित भी होती हूं. मेरे लिए वही सबसे सुरक्षित जगह हैं. बचपन से मुझे लगता था कि यह दुनिया काफी हद तक पुरुषों के इर्द-गिर्द घूमती है. ऐसे में इंसान अक्सर अपनी मां या बहनों के पास सुकून और अपनापन महसूस करता है. महिलाओं से जो अपनापन, भरोसा और कम्फर्ट मिलता है, वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है.'
आकांक्षा ने कहा कि उन्हें महिलाओं की पॉजिटिव एनर्जी काफी पसंद है और वह खुद को उसी माहौल में सबसे ज्यादा सहज महसूस करती हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए हर महिला खूबसूरत है. मेरे मन में उनके लिए सिर्फ प्यार और सम्मान की भावना होती है. लोग इस रिश्ते को जो भी नाम देना चाहें, वह समाज का दिया हुआ टैग है. मेरे लिए यह सिर्फ सच्चा और साफ दिल से किया गया प्यार है.'
आकांक्षा की यह बात सुनकर शो में मौजूद कंटेस्टेंट इमोशनल हो गए. साथ ही होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान ने भी उनकी ईमानदारी और हिम्मत की सराहना की. इस दौरान फराह खान ने उन्हें गले लगाया, जिसके बाद आकांक्षा की आंखें नम हो गईं.