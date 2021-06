Shabana Azmi को ऑनलाइन शराब खरीदना पड़ा महंगा, लगी बड़ी चपत

नई दिल्ली: दिग्‍गज ऐक्‍ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई हैं. गुरुवार को ट्विटर पर शबाना ने खुद इस बात की जानकारी दी है. शबाना ने फैंस को आगाह किया है. शबाना ने फैंस को कहा कि वो ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई हैं. उन्होंने बताया कि कैसे वो एडवांस पेमेंट करके बुरा फंसी हैं.

शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने एक शराब की दुकान से सामान ऑर्डर किया था. शबाना ने अपने इस ऑडर की डीटेल्स भी ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं. सारी जानकारी साझा कर एक्ट्रेस ने बताया कि उन तक रसीद में लिखा समान अब तक नहीं पहुंचा है. साथ ही बताया कि वो उस दुकान पर फोन भी कर रही हैं, लेकिन उनकी कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा है.

शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने अपनी परेशानी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी के सामने रखा है. उन्होंने लोगों को जगरूक करते हुए लिखा कि ठग और धोखेबाजों से सचेत रहें. शबाना ने ट्वीट में लिखा, 'सावधान, मैं ठगी का शिकार बन गई हूं. #Living Liquidz मैंने ऑर्डर किया था. इसकी पेमेंट भी पहले ही कर दी थी, लेकिन अभी तक सामान डिलिवर नहीं हुआ. उन लोगों ने मेरा कॉल पिक करना भी बंद कर दिया है. मैंने मैंने अकाउंट नंबर 919171984427, IFSC- PYTM0123456 में पैसे पेमेंट किए थे. यह living liquidz का पेटीएम बैंक अकाउंट है.'

Finally traced the owners of @living_liquidz & it turns out that the people who cheated me are fraudsters who have nothing to do with Living Liquidz! I urge @mumbaipolice and @cybercrime to take action to stop these crooks from using names of legitimate businesses & scamming us https://t.co/AUobsRg0on

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) June 24, 2021