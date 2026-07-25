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Shabana Azmi Health Update: क्या होते हैं स्वाइन फ्लू के लक्षण, जिसकी चपेट में आईं शबाना आजमी, जानें एक्ट्रेस का लेटेस्ट हेल्थ अपडेट

Shabana Azmi Health Update: CJP Protest के दौरान शबाना आजमी की तबीयत खराब हो गई है. एक्ट्रेस को स्वाइन फ्लू हो गया है. जिसकी पुष्टि उनकी टीम ने की है. डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी है.

Written ByShilpa
Published: Jul 25, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:16 AM IST
Shabana Azmi Health Update: क्या होते हैं स्वाइन फ्लू के लक्षण, जिसकी चपेट में आईं शबाना आजमी, जानें एक्ट्रेस का लेटेस्ट हेल्थ अपडेट

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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