Shabana Azmi Health Update: क्या होते हैं स्वाइन फ्लू के लक्षण, जिसकी चपेट में आईं शबाना आजमी, जानें एक्ट्रेस का लेटेस्ट हेल्थ अपडेट

Shabana Azmi Health Update: हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ना केवल एक्टिंग बल्कि एक्टिविस्ट भी हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर में CJP Protest में स्टूडेंट्स के साथ थी. इस बीच उनकी तबीयत खराब हो गई जिस वजह से वह CJP Protest में शामिल नहीं हो सकती हैं. दरअसल एक्ट्रेस को स्वाइन फ्लू हो गया है. डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. अब एक्ट्रेस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकती है.
शबाना आजमी की टीम ने अपेडट दिया है कि शबाना जी को आज CJP Protest में शामिल होना था लेकिन वह शामिल नहीं हो सकती हैं. क्योंकि एक्ट्रेस को स्वाइन फ्लू हो गया है. एक्ट्रेस को 102 डिग्री बुखार है. डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. फिलहाल एक्ट्रेस रेस्ट कर रही हैं. उनकी बिगड़ी तबीयत को लेकर फैंस के बीच भी चिंता बढ़ गई है. फैंस उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.
पिछले कुछ दिनों एक्ट्रेस दिल्ली के जंतर-मंतर पर स्टूडेंट के साथ विरोध प्रदोशन में हिस्सा ले रही थीं. वह अपने सोशल मीडिया पर CJP Protest से जुड़ी जानकारी शेयर कर रही थी.सोशल मीडिया पर उन्होंने दिल्ली के प्रोटेस्ट की कई वीडियो और फोटो शेयर की है.
शबाना आजमी को सोमवार 20 जुलाई को सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी. चलो ससंद मार्च के दौरान आंसू गैस के धुएं की वजह से शबाना आजमी की तबीयत बिगड़ गई थी. उन्होंने अस्थमा अटैक आ गया था. उन्होंने इन्हेलर का इस्तेमाल कर अस्थमा पर काबू पाया था.ठीक होने के बाद फिर से वह प्रोटेस्ट में शामिल हुई थीं. एक्ट्रेस ने बताया था कि आंसू गैस के धुएं की वजह से उन्हें अस्थमा अटैक आया था. लेकिन एक्ट्रेस के पास इन्हेलर था तो एक्ट्रेस से समय पर इसका इस्तेमाल कर अस्थमा अटैक से खुद का बचाव किया.
स्वाइन फ्लू एक वायरल बीमरी है जो कि इन्फ्लूएंजा ए वायरस की वजह से होती है. संक्रमित इंसान से ये बीमारी खांसने और छींकने से फैलती है. स्वाइन फ्लू होने पर शरीर पर कुछ लक्षण नजर आते हैं. बुखार, खांसी, गले में खराब जो कि आम सर्दी जुकाम जैसे लगते हैं.
स्वाइन फ्लू होने पर अचानक तेज बुखार, ठंड लगना
सूखी खांसी और गले में खराश
मांसपेशियों में दर्द
जोड़ों में दर्द
शरीर में थकान और कमजोरी
सिरदर्द