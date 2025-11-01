Advertisement
‘अब तो सीरियस एक्टर की इज्जत…’ शबाना आजमी का थ्रोबैक वीडियो हुआ वायरल, सिर पर गुलदस्ता रख किया डांस

एक्ट्रेस शबाना आजमी आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हैं, उन्होंने अपने काम से घर-घर में पहचान बनाई हुई है. वहीं शनिवार को उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो डांस करते हुए नजर आ रही हैं.

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:04 PM IST
शबाना आजमी द्वारा पोस्ट की गई वीडियो में वो सिर पर फूलों का गुलदस्ता रखकर डांस कर रही हैं और आस-पास खड़े लोग गाना गा रहे. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, ‘ये वीडियो मेरे फोन पर अचानक आ गया. ये तो मेरे 2018 के जन्मदिन का थ्रोबैक है! अब तो एक सीरियस एक्टर के तौर पर मेरी इज्जत ही चली गई!’ आपको बता दें, एक्ट्रेस का जन्मदिन 18 सितंबर को मनाया जाता है. बहुत से कम लोग ही जानते हैं कि शबाना की मां शौकत आजमी भी एक एक्ट्रेस थीं.

 

शबाना की मां भी थीं एक्ट्रेस
शबाना आजमी की मां शौकत आजमी 'उमराव जान' और 'सलाम बॉम्बे' जैसी यादगार फिल्मों में शानदार भूमिकाएं 
निभाईं. शबाना के कुछ किस्सों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस ने बचपन में दो बार सुसाइड करने की कोशिश की थी. शबाना की मां शौकत आजमी ने इस बात का खुलासा करते हुए अपनी आत्मकथा 'कैफ एंड आई मेमॉयर' में बताया कि बचपन में शबाना ने दो बार आत्महत्या की कोशिश की थी.

इस हीरो पर था शबाना को क्रश
खबरों के मुताबिक एक समय में एक्ट्रेस को शशि कपूर पर क्रश था. इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था. अभिनेत्री को पिछली बार स्क्रीन पर क्राइम थ्रिलर 'डब्बा कार्टेल' में देखा गया था. हितेश भाटिया द्वारा निर्देशित इस सीरीज में अंजलि आनंद, ज्योतिका, साई ताम्हणकर, शालिनी पांडे, जीशु सेनगुप्ता, लिलेट दुबे, भूपेंद्र जादावत और गजराज राव जैसे कलाकार शामिल थे. एक्ट्रेस जल्द ही राजकुमार संतोषी के अपकमिंग एक्शन ड्रामा 'लाहौर 1947' में दिखाई देंगी. आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल और करण देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे.

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

