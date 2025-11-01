‘अब तो सीरियस एक्टर की इज्जत…’ शबाना आजमी का थ्रोबैक वीडियो हुआ वायरल, सिर पर गुलदस्ता रख किया डांस

शबाना आजमी द्वारा पोस्ट की गई वीडियो में वो सिर पर फूलों का गुलदस्ता रखकर डांस कर रही हैं और आस-पास खड़े लोग गाना गा रहे. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, ‘ये वीडियो मेरे फोन पर अचानक आ गया. ये तो मेरे 2018 के जन्मदिन का थ्रोबैक है! अब तो एक सीरियस एक्टर के तौर पर मेरी इज्जत ही चली गई!’ आपको बता दें, एक्ट्रेस का जन्मदिन 18 सितंबर को मनाया जाता है. बहुत से कम लोग ही जानते हैं कि शबाना की मां शौकत आजमी भी एक एक्ट्रेस थीं.

शबाना की मां भी थीं एक्ट्रेस

शबाना आजमी की मां शौकत आजमी 'उमराव जान' और 'सलाम बॉम्बे' जैसी यादगार फिल्मों में शानदार भूमिकाएं

निभाईं. शबाना के कुछ किस्सों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस ने बचपन में दो बार सुसाइड करने की कोशिश की थी. शबाना की मां शौकत आजमी ने इस बात का खुलासा करते हुए अपनी आत्मकथा 'कैफ एंड आई मेमॉयर' में बताया कि बचपन में शबाना ने दो बार आत्महत्या की कोशिश की थी.

इस हीरो पर था शबाना को क्रश

खबरों के मुताबिक एक समय में एक्ट्रेस को शशि कपूर पर क्रश था. इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था. अभिनेत्री को पिछली बार स्क्रीन पर क्राइम थ्रिलर 'डब्बा कार्टेल' में देखा गया था. हितेश भाटिया द्वारा निर्देशित इस सीरीज में अंजलि आनंद, ज्योतिका, साई ताम्हणकर, शालिनी पांडे, जीशु सेनगुप्ता, लिलेट दुबे, भूपेंद्र जादावत और गजराज राव जैसे कलाकार शामिल थे. एक्ट्रेस जल्द ही राजकुमार संतोषी के अपकमिंग एक्शन ड्रामा 'लाहौर 1947' में दिखाई देंगी. आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल और करण देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे.