नवरात्र पर शबाना आजमी को ट्रोलर्स ने बनाया निशाना, फूट पड़ा एक्ट्रेस का गुस्सा

नई दिल्ली : बॉलीवुड की सीनियर एक्टर शबाना आजमी अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं. नवरात्र के मौके पर शबाना आजमी के नाम से एक पोस्टर बनाकर वायरल किया गया है. इस पोस्टर पर एक संदेश लिखा है जिसे देखकर लोगों की भावनाएं भड़क रही हैं. लोगों ने शबाना आजमी को टैग करके उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है. शबाना आजमी ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा है. ये बहुत ही बकवास है जिसे ट्रोलर्स जानबूझ कर टारगेट करने के लिए कर रहे हैं.

शबाना आजमी ने इस पोस्टर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. पोस्टर पर कुछ इस तरह की लाइन लिखी हुई हैं.

शबाना आजमी ने किया कन्हैया कुमार को सपोर्ट, सोशल मीडिया पर पड़ने लगी गालियां

I have NEVER said this . It is DISGUSTING what trolls will stoop to polarise and communalise an already charged atmosphere. I work for all women irrespective of their religion. pic.twitter.com/ACqn5vx3dU

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) April 9, 2019