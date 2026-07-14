शाहरुख खान के 'मन्नत' पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रेनोवेशन के खिलाफ याचिका खारिज; जाने पूरा मामला

वहीं अब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी संदेह जताया है. याचिकाकर्ता का कहना था कि मन्नत में दो और मंजिलें जोड़ने के लिए पर्यावरण से जुड़ी जरूरी मंजूरी नहीं ली और NGT ने भी इस पहलू को अनदेखा किया, वो भी सिर्फ इसलिए कि शाहरुख खान बड़े फिल्म स्टार हैं, उनके लिए अलग कानून नहीं हो सकता. याचिकाकर्ता खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बता रहा था. अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है और शाहरुख खान-गौरी खान के मन्नत को रेनोवेशन की मंजूरी को बरकरार रखा.