शाहरुख खान के 'मन्नत' पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रेनोवेशन के खिलाफ याचिका खारिज; जाने पूरा मामला

Shah Rukh Khan Mannat: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के मुंबई के बांद्रा में स्थित बंगले मन्नत के रिनोवेशन के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दाऊंडकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
वहीं अब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी संदेह जताया है. याचिकाकर्ता का कहना था कि मन्नत में दो और मंजिलें जोड़ने के लिए पर्यावरण से जुड़ी जरूरी मंजूरी नहीं ली और NGT ने भी इस पहलू को अनदेखा किया, वो भी सिर्फ इसलिए कि शाहरुख खान बड़े फिल्म स्टार हैं, उनके लिए अलग कानून नहीं हो सकता. याचिकाकर्ता खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बता रहा था. अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है और शाहरुख खान-गौरी खान के मन्नत को रेनोवेशन की मंजूरी को बरकरार रखा.
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने NGT की पुणे स्थित वेस्टर्न जोन बेंच के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया. NGT की बेंच ने मुंबई के एक्टिविस्ट संतोष दौंडकर की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रस्तावित निर्माण के लिए दी गई मंजूरी में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि कोर्ट किसी के फिल्म स्टार होने से प्रभावित नहीं है. अगर कोई अपने ही घर में कुछ मंजिलें बढ़ाना चाहता है, तो इसमें क्या समस्या है? पहली नजर में लगता है कि इसमे कानून का काफी हद तक पालन किया गया है. पड़ोसी या अन्य लोगों की आपत्तियों से फर्क नहीं पड़ता. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमे याचिकाकर्ता की नीयत पर भी संदेह है. ऐसा लगता है कि उनका शाहरुख खान को लेकर कोई व्यक्तिगत नाराजगी है.