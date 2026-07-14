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शाहरुख खान के 'मन्नत' पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रेनोवेशन के खिलाफ याचिका खारिज; जाने पूरा मामला

Shah Rukh Khan Mannat: सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और गौरी खान के मुंबई के बांद्रा में स्थित 'मन्नत' के रेनोवेशन को मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने मंजूरी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है.

Written ByArvind SinghEdited By:Kajol Gupta
Published: Jul 14, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:17 PM IST
शाहरुख खान के 'मन्नत' पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रेनोवेशन के खिलाफ याचिका खारिज; जाने पूरा मामला

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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