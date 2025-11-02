धमाकेदार होने वाली है शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी, रोरो से अलीबाग पहुंचे BFF फराह-करण, VIDEO शेयर बोलीं- ‘आम लोगों के साथ...’

Shah Rukh Khan Birthday Bash: बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन अलीबाग में अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं. ऐसा लग रहा है कि इस ग्रैंड पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. शाहरुख के करीबी दोस्त फराह खान और करण जौहर के साथ सुहाना खान की दोस्त नव्या नवेली नंदा को भी अलीबाग जाते हुए देखा गया, जो एक बड़े रोरो जहाज में सफर कर रहे थे.

फराह खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे अलीबाग जाते समय का खूबसूरत नजारा दिखा रही हैं. वीडियो में फराह, करण जौहर से पूछती हैं कि उन्हें ये कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरिसंय कैसा लग रहा है? करण अपने मजेदार अंदाज में कहते हैं, ‘थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, ये मेरे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा’. जब फराह ने पूछा, ‘आम लोगों के साथ डेक पर रहना कैसा लग रहा है’, तो करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘बस किसी को बताना मत’.

पार्टी के लिए अलीबाग निकले फराह-करण-नव्या

फराह ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘करण का डे आउट ऑन द रोरो!! #loveofthecommonpeople’. इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें नव्या नवेली नंदा अपने दोस्तों के साथ दिखाई दीं. नव्या हाथ में एक टोकरी लिए हुए थीं, जिसमें उन्होंने ट्रिप के लिए कुछ स्नैक्स रखे थे. फराह ने इसे मजाक में ‘ब्रिजर्टन पिकनिक’ बताया, जबकि करण जौहर उस टोकरी में रखे सामान को बड़े दिलचस्प तरीके से देख रहे थे. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाता जा रहा है कि आज पार्टी कुछ खास होगी.

दमदार होने वाली है शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी

शाहरुख खान का 60वां जन्मदिन किसी स्टार-स्टडेड नाइट से कम नहीं होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता ने अपने अलीबाग वाले खूबसूरत घर में करीबी दोस्तों और परिवार के साथ बर्थडे पार्टी रखने का फैसला किया है. इस खास मौके के लिए सभी इंतजाम जोरों पर हैं और माहौल में पहले से ही जश्न की खुशबू फैल चुकी है. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान के दोस्तों और खास लोगों को पहले ही इनविटेशन भेज दिए गए हैं. मेहमान 1 नवंबर से अलीबाग पहुंचना शुरू करेंगे.

अगले साल रिलीज होगी शाहरुख खान की ‘किंग’

एक सोर्स के मुताबिक, ‘इनवाइट्स पहले ही भेजे जा चुके हैं और सभी उनके अलीबाग वाले घर में पहुंचकर जन्मदिन को शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेंगे’. बताया जा रहा है कि पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी नजर आएंगे. वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘किंग’ में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, जयदीप अहलावत, अर्जुन वर्शी, अनिल कपूर, राघव जुयाल और अभय वर्मा जैसे कलाकार भी होंगे, ये अगले साल साल 2026 में रिलीज होगी.