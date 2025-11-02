Advertisement
trendingNow12984589
Hindi Newsबॉलीवुड

धमाकेदार होने वाली है शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी, रोरो से अलीबाग पहुंचे BFF फराह-करण, VIDEO शेयर बोलीं- ‘आम लोगों के साथ...’

Shah Rukh Khan Birthday: 2 नवंबर को मेगास्टार शाहरुख खान अपना 60वां जन्मदिन अलीबाग में अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाने जा रहे हैं. करण जौहर, फराह खान और नव्या नवेली नंदा को रोरो से अलीबाग जाते देखा गया. बताया जा रहा है कि इस खास मौके पर शाहरुख अपनी फिल्म ‘किंग’ का टीजर भी रिलीज कर सकते हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 02, 2025, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धमाकेदार होने वाली है शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी
धमाकेदार होने वाली है शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी

Shah Rukh Khan Birthday Bash: बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन अलीबाग में अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं. ऐसा लग रहा है कि इस ग्रैंड पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. शाहरुख के करीबी दोस्त फराह खान और करण जौहर के साथ सुहाना खान की दोस्त नव्या नवेली नंदा को भी अलीबाग जाते हुए देखा गया, जो एक बड़े रोरो जहाज में सफर कर रहे थे.

फराह खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे अलीबाग जाते समय का खूबसूरत नजारा दिखा रही हैं. वीडियो में फराह, करण जौहर से पूछती हैं कि उन्हें ये कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरिसंय कैसा लग रहा है? करण अपने मजेदार अंदाज में कहते हैं, ‘थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, ये मेरे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा’. जब फराह ने पूछा, ‘आम लोगों के साथ डेक पर रहना कैसा लग रहा है’, तो करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘बस किसी को बताना मत’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Farah Khan Kunder (@farahkhankunder)

Add Zee News as a Preferred Source

पार्टी के लिए अलीबाग निकले फराह-करण-नव्या

फराह ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘करण का डे आउट ऑन द रोरो!! #loveofthecommonpeople’. इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें नव्या नवेली नंदा अपने दोस्तों के साथ दिखाई दीं. नव्या हाथ में एक टोकरी लिए हुए थीं, जिसमें उन्होंने ट्रिप के लिए कुछ स्नैक्स रखे थे. फराह ने इसे मजाक में ‘ब्रिजर्टन पिकनिक’ बताया, जबकि करण जौहर उस टोकरी में रखे सामान को बड़े दिलचस्प तरीके से देख रहे थे. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाता जा रहा है कि आज पार्टी कुछ खास होगी.

आयुष्मान खुराना की 7 साल पुरानी सुपरहिट, जिसका बनने जा रहा सीक्वल! ‘थामा’ की सक्सेस के बीच एक्टर ने दिया बड़ा हिंट

दमदार होने वाली है शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी 

शाहरुख खान का 60वां जन्मदिन किसी स्टार-स्टडेड नाइट से कम नहीं होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता ने अपने अलीबाग वाले खूबसूरत घर में करीबी दोस्तों और परिवार के साथ बर्थडे पार्टी रखने का फैसला किया है. इस खास मौके के लिए सभी इंतजाम जोरों पर हैं और माहौल में पहले से ही जश्न की खुशबू फैल चुकी है. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान के दोस्तों और खास लोगों को पहले ही इनविटेशन भेज दिए गए हैं. मेहमान 1 नवंबर से अलीबाग पहुंचना शुरू करेंगे. 

fallback

अगले साल रिलीज होगी शाहरुख खान की ‘किंग’

एक सोर्स के मुताबिक, ‘इनवाइट्स पहले ही भेजे जा चुके हैं और सभी उनके अलीबाग वाले घर में पहुंचकर जन्मदिन को शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेंगे’. बताया जा रहा है कि पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी नजर आएंगे. वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘किंग’ में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, जयदीप अहलावत, अर्जुन वर्शी, अनिल कपूर, राघव जुयाल और अभय वर्मा जैसे कलाकार भी होंगे, ये अगले साल साल 2026 में रिलीज होगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh KhanKaran JoharFarah KhanNavya Naveli Nanda

Trending news

आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
shahrukh khan
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
TMC
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट