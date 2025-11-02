Advertisement
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे पर टूटी सालों पुरानी परंपरा, फैंस को नहीं होगा SRK का दीदार, एक पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाई हलचल

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज SRK मन्नत के बाहर फैंस से सुरक्षा कारणों से मुलाकात नहीं की. पुलिस सलाह और हालिया भगदड़ घटनाओं के वजह से यह फैसला लिया गया. 

 

 

Nov 02, 2025
शाहरुख खान
शाहरुख खान

Shah Rukh Khan Birthday: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान आज 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में जन्मदिन के दिन शाहरुख खान के लाखों चाहने वालो की भीड़ मन्नत के बाहर होती है. बेसब्री से एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों इंतजार करते हैं. लेकिन इस साल शाहरुख खान के बर्थडे पर उनके चाहने वाले किंग का दीदार नहीं कर पाएंगे. इसकी जानकारी हाल ही में खुद शाहरुख खान ने शेयर की. 

60वें बर्थडे पर टूटी सालों पुरानी परंपरा 
शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते है. शनिवार की रात से ही शाहरुख के फैंस के कई वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही थी. शाहरुख के एक दीदार के लिए उनके फैंस घंटो से इंतजार कर रहे थे. लेकिन हाल ही में खुद शाहरुख खान ने एक पोस्ट शेयर किया, जिससे पता चला कि बर्थडे के दिन अपने फैंस से रूबरू होने की परंपरा आज उनके 60वें जन्मदिन पर टूट गई है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्यों नहीं मिलेंगे इस साल फैंस से शाहरुख खान 
इस साल शाहरुख खान अपने घर मन्नत के बाहर आकर फैंस का दीदार नहीं करेंगे. फैंस कई घंटों से मन्नत के बाहर शाहरुख खान के एक झलक पाने के लिए भूखे प्यासे इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका दिल टूट गया है. शाहरुख खान ने पोस्ट करते हुए बताया कि वह इस साल चाहने वालों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे. भारी संख्या में भीड़ को देखते हुए पुलिस ने एक्टर से ऐसा करने के लिए मना किया है. 

शाहरुख खान ने शेयर किया पोस्ट 
शाहरुख खान ने एक्सर पर पोस्ट करते हुए लिखा 'अधिकारियों ने मुझे सूचित किया है कि मैं बाहर आकर आप सभी प्यारे लोगों का अभिवादन नहीं कर पाऊंगा जो मेरा इंतजार कर रहे हैं. आप सभी से मेरी गहरी क्षमा याचना है, लेकिन मुझे बताया गया है कि भीड़ नियंत्रण संबंधी समस्याओं के कारण यह सभी की सुरक्षा के लिए है. समझने के लिए शुक्रिया और यकीन मानिए. मुझे आपसे मिलने की जितनी याद आएगी, उससे कहीं ज्यादा मुझे आपकी कमी खलेगी. आप सभी से मिलने और प्यार बांटने का बेसब्री से इंतजार था. आप सभी को प्यार.'

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Shah Rukh Khan

