सलमान, आमिर या शाहरुख? अनुराग कश्यप ने बताया कौन है सबसे मशहूर 'खान'

Anurag Kashyap: बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप को लोग उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी हाजिर जवाबी के लिए जानते हैं. अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड में काफी नाम कमाया है. लेकिन अभी तक वो तीनों खानों के साथ काम नहीं कर पाए हैं, इसी बीच उन्होंने बताया कि सलमान, आमिर और शाहरुख खान में सबसे ज्यादा कौन मशहूर है?
Anurag Kashyap: बॉलीवुड को पूरी दुनिया में तीन खानों के नाम से जाना जाता है. आमिर, शाहरुख और सलमान इंडस्ट्री के वो जाने-माने सुपरस्टार्स हैं, जिन्हें वो फेम मिला है, जिसका सपना हर कोई देखता है. तीनों खानों ने बॉलीवुड में काम करने हुए चार दशकों से ज्यादा का वक्त गुजार दिया है, लेकिन आज भी लोगों के बीच उनकी दीवानियत देखने को मिलती है. आमिर, शाहरुख और सलमान के साथ कई डायरेक्टर काम कर चुके हैं, लेकिन अनुराग कश्यप ने अभी तक तीनों खान के साथ किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया.
बीते दिनों अनुराग कश्यप के भाई और सलमान की फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान को लेकर काफी कुछ कहा था. इसी बीच अब अनुराग ने बताया कि उनके मुताबिक, तीनों में से सबसे मशहूर कौन सा है.
तीनों खानों में सबसे मशहूर कौन?
अनुराग कश्यप से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनके मुताबिक, सबसे मशहूर खान कौन है. अनुराग ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 'पॉपुलर तो शाहरुख खान ही है, सलमान फिर आमिर है.' सबसे मेहनती आमिर है, वो एक प्रोड्यूसर भी हैं. अनुराग और शाहरुख ने जोया अख्तर की फिल्म 'लक बाई चांस' में कैमियो जरूर किया था, लेकिन दोनों को अब तक साथ काम करने का मौका नहीं मिल पाया है. अनुराग न सिर्फ एक काबिल डायरेक्टर बल्कि वो कमाल के एक्टर भी हैं.
एक फिल्म में नजर नहीं आए तीनों खान
सलमान, शाहरुख और आमिर खान को बीते दिनों सऊदी अरब के रियाद में एक मंच पर साथ में देखा गया था. तीनों खान ने रियाद नेम हुए 'जॉय फोरम इवेंट 2025' में शिरकत की थी और इंडस्ट्री के बारे में बात की थी. सलमान, आमिर, और शाहरुख को भी अब तक एक साथ किसी फिल्म में नहीं देखा गया है. हालांकि शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' में सलमान खान ने एक धमाकेदार कैमियो जरूर किया था.
