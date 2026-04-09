'पहले 6 थे, अब सिर्फ 2 बचे...' शाहरुख खान की एक्ट्रेस पर टूटा दुखों का पहाड़, माता-पिता, बहन के बाद भाई का भी निधन

Shah Rukh Khan Actress Suchitra Krishnamoorthy: फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर सितारे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. उनकी पर्सनल लाइफ फैंस को काफी भावुक कर देती है. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक्ट्रेस से लेखिका बनीं सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ देखने को मिला. उन्होंने अपने परिवार को लेकर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इकलौते भाई को खोया है. इससे पहले भी वह अपने माता-पिता और बड़ी बहन को खो चुकी हैं. इतने कम समय में परिवार के कई सदस्यों को खोते देख एक्ट्रेस गहरे सदमे में हैं.

शेयर की थी बचपन की तस्वीर

एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उनका पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा था. यह तस्वीर उनके बचपन की थी, जब उनका पूरा परिवार था और सभी एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे. इस तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने एक इमोशनल कैप्शन लिखा, 'लोग हमेशा मेरे परिवार की एकजुटता और साथ बिताए गए पलों की तारीफ करते थे. हर परिवार की तरह हमारे घर में भी काफी मतभेद और झगड़े होते थे, लेकिन सभी एक-दूसरे के साथ खड़े रहते थे. एक वक्त था जब मेरे परिवार में 6 लोग हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही सदस्य बचे हैं.'

शेयर किया पोस्ट

कुछ दिन पहले एक्ट्रेस ने अपने भाई के निधन की खबर शेयर की थी. एक्ट्रेस ने अपने माता-पिता, बहन और भाई को याद करते हुए एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें सुचित्रा अपनी किताब के डेडिकेशन पेज को अपडेट करने की बात कह रही थीं. पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी ऐसा करना पड़ेगा.'

भाई के काफी करीब थीं एक्ट्रेस

बता दें कि एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति अपने भाई के काफी करीब थीं. कई इंटरव्यू में वह अक्सर अपने भाई के साथ हुई नोकझोंक और सपोर्ट के किस्से फैंस के साथ शेयर करती रहती थीं. साल 2018 में उनकी बहन सुजाता का कैंसर की वजह से निधन हुआ था. एक्ट्रेस की बहन फिल्म 'इंग्लिश-विंग्लिश' में श्रीदेवी की बहन के किरदार के लिए जानी जाती थीं.