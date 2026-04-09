Advertisement
trendingNow13172399
Hindi Newsबॉलीवुडपहले 6 थे, अब सिर्फ 2 बचे... शाहरुख खान की एक्ट्रेस पर टूटा दुखों का पहाड़, माता-पिता, बहन के बाद भाई का भी निधन

'पहले 6 थे, अब सिर्फ 2 बचे...' शाहरुख खान की एक्ट्रेस पर टूटा दुखों का पहाड़, माता-पिता, बहन के बाद भाई का भी निधन

Shah Rukh Khan Actress: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ 'कभी हां कभी ना' फिल्म में काम कर चुकी एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति अपने परिवार को लेकर काफी इमोशनल हैं. हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने इकलौते भाई के निधन की खबर दी. एक्ट्रेस पहले ही अपने माता-पिता और बहन को खो चुकी हैं. उन्होंने बताया कि पहले हम 6 लोग थे और अब केवल 2 लोग बचे हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 09, 2026, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्ट्रेस पर टूटा दुखों का पहाड़
एक्ट्रेस पर टूटा दुखों का पहाड़

Shah Rukh Khan Actress Suchitra Krishnamoorthy: फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर सितारे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. उनकी पर्सनल लाइफ फैंस को काफी भावुक कर देती है. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक्ट्रेस से लेखिका बनीं सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ देखने को मिला. उन्होंने अपने परिवार को लेकर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इकलौते भाई को खोया है. इससे पहले भी वह अपने माता-पिता और बड़ी बहन को खो चुकी हैं. इतने कम समय में परिवार के कई सदस्यों को खोते देख एक्ट्रेस गहरे सदमे में हैं.

शेयर की थी बचपन की तस्वीर

एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उनका पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा था. यह तस्वीर उनके बचपन की थी, जब उनका पूरा परिवार था और सभी एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे. इस तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने एक इमोशनल कैप्शन लिखा, 'लोग हमेशा मेरे परिवार की एकजुटता और साथ बिताए गए पलों की तारीफ करते थे. हर परिवार की तरह हमारे घर में भी काफी मतभेद और झगड़े होते थे, लेकिन सभी एक-दूसरे के साथ खड़े रहते थे. एक वक्त था जब मेरे परिवार में 6 लोग हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही सदस्य बचे हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Add Zee News as a Preferred Source

शेयर किया पोस्ट

कुछ दिन पहले एक्ट्रेस ने अपने भाई के निधन की खबर शेयर की थी. एक्ट्रेस ने अपने माता-पिता, बहन और भाई को याद करते हुए एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें सुचित्रा अपनी किताब के डेडिकेशन पेज को अपडेट करने की बात कह रही थीं. पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी ऐसा करना पड़ेगा.'

fallback

भाई के काफी करीब थीं एक्ट्रेस

बता दें कि एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति अपने भाई के काफी करीब थीं. कई इंटरव्यू में वह अक्सर अपने भाई के साथ हुई नोकझोंक और सपोर्ट के किस्से फैंस के साथ शेयर करती रहती थीं. साल 2018 में उनकी बहन सुजाता का कैंसर की वजह से निधन हुआ था. एक्ट्रेस की बहन फिल्म 'इंग्लिश-विंग्लिश' में श्रीदेवी की बहन के किरदार के लिए जानी जाती थीं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Suchitra Krishnamoorthy

Trending news

10 साल से साफ नहीं हुई मुंबई की झीलें, अब उठी साइंटिफिक सर्वे की मांग
water supply
10 साल से साफ नहीं हुई मुंबई की झीलें, अब उठी साइंटिफिक सर्वे की मांग
वोटिंग से पहले बारामती में उलटफेर, कांग्रेस प्रत्याशी ने वापस लिया नाम; सुनेत्रा पवा
Sunetra Pawar
वोटिंग से पहले बारामती में उलटफेर, कांग्रेस प्रत्याशी ने वापस लिया नाम; सुनेत्रा पवा
सरकारी योजनाओं से बदलेगा गांव, घर पर ही मिलेगा रोजगार; पलायन पर लगेगा ब्रेक
Rural Entrepreneurship
सरकारी योजनाओं से बदलेगा गांव, घर पर ही मिलेगा रोजगार; पलायन पर लगेगा ब्रेक
महिलाओं को किचन में जाने से रोकना है क्रूरता...कोर्ट को क्यों करनी पड़ी टिप्पणी
Bombay High Court
महिलाओं को किचन में जाने से रोकना है क्रूरता...कोर्ट को क्यों करनी पड़ी टिप्पणी
न मकान है, न गाड़ी… सादगी की मिसाल बनीं ममता बनर्जी, चुनाव में बताई अपनी प्रॉपर्टी
West Bengal Assembly Election 2026
न मकान है, न गाड़ी… सादगी की मिसाल बनीं ममता बनर्जी, चुनाव में बताई अपनी प्रॉपर्टी
'मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया?', चुनाव मैदान में उतरी RG कर पीड़िता की मां
West Bengal Election 2026
'मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया?', चुनाव मैदान में उतरी RG कर पीड़िता की मां
बदलाव की आंधी TMC सरकार को हटाएगी... हल्दिया रैली में PM मोदी ने ममता पर साधा निशाना
West Bengal Election 2026
बदलाव की आंधी TMC सरकार को हटाएगी... हल्दिया रैली में PM मोदी ने ममता पर साधा निशाना
पंजाब में MMSY के तहत हुआ चार महीने की बच्ची का इलाज, जन-जन तक पहुंच रही मान सरकार
Punjab news
पंजाब में MMSY के तहत हुआ चार महीने की बच्ची का इलाज, जन-जन तक पहुंच रही मान सरकार
2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा भारत
india
2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा भारत
सांसद बनने दिल्ली चले नीतीश कुमार, बिना इस्तीफा दिए बनेंगे आज के 'गिरिधर गमांग'
cm nitish kumar news
सांसद बनने दिल्ली चले नीतीश कुमार, बिना इस्तीफा दिए बनेंगे आज के 'गिरिधर गमांग'