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ये किस बड़ी मुसीबत में फंस गए शाहरुख खान-अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ? FDA ने कसा शिकंजा; भेजा कारण बताओ नोटिस

Bollywood Stars FDA Notice: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. विमल इलायची के ऐड को लेकर महाराष्ट्र FDA ने तीनों कलाकारों को कारण बताओ नोटिस भेजा है. FDA का आरोप है कि ये बैन पान मसाला का इनडायरेक्ट प्रमोशन है, जिस पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 16, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:29 AM IST
ये किस बड़ी मुसीबत में फंस गए शाहरुख खान-अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ? FDA ने कसा शिकंजा; भेजा कारण बताओ नोटिस
Image Credit: शाहरुख-अजय और टाइगर पर FDA ने कसा शिकंजा (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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