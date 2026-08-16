ये किस बड़ी मुसीबत में फंस गए शाहरुख खान-अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ? FDA ने कसा शिकंजा; भेजा कारण बताओ नोटिस

महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि विभाग (FDA) बॉलीवुड स्टार्स अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. ये पूरा विवाद ‘विमल इलायची’ के ऐड से जुड़ा है. अधिकारियों का मानना है कि इलायची के बहाने असल में राज्य में बैन ‘विमल पान मसाला’ का ही इनडायरेक्ट प्रमोशन किया जा रहा है. महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाला की बिक्री और विज्ञापनों पर पहले से ही रोक लगी है. इसी नियम को सख्ती से लागू करने के लिए डिपार्टमेंट ने इन तीनों बड़े सितारों से सीधे सवाल पूछे हैं.
FDA ने जारी नोटिस में तीनों अभिनेताओं से बैन ‘विमल पान मसाला’ ऐड करने पर सफाई मांगी है. डिपार्टमेंट का कहना है कि ये प्रमोशन सीधा लोगों के मन में ‘विमल पान मसाला’ की पहचान बैठाता है. खाद्य सुरक्षा और मानक कानून 2006 के मुताबिक, ये किसी बैन किए गए प्रोडक्ट का इनडायरेक्ट प्रमोशन माना जा सकता है. अधिकारियों ने साफ किया है कि 13 जुलाई 2026 के सरकारी आदेश के तहत राज्य में पान मसाला के प्रोडक्शन, स्टोरेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी रोक है. ऐसे में ये नियमों का उल्लंघन है.
डिपार्टमेंट ने बताया है कि पहली बार सरोगेट ऐड्स की इतनी बारीकी से जांच की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, ऐड में इस्तेमाल किए गए डायलॉग, उसका तरीका, ब्रांड का नाम और बाजार में उसकी सिचुएशन को ध्यान से देखा गया है. इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि कहीं इस ऐड के जरिए बैन तंबाकू प्रोडेक्ट का प्रमोशन तो नहीं किया जा रहा. इस ब्रांड से जुड़े तीनों स्टार्स इसके प्रमुख चेहरे हैं और उन्होंने इसका खुलकर प्रमोशन किया है. इसी वजह से उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है.
महाराष्ट्र में साल 2012 से तंबाकू और निकोटिन वाले गुटखा और पान मसाला पर पूरी तरह रोक लगी हुई है. इसके बावजूद कुछ जगहों पर इनकी चोरी-छिपे बिक्री होती है. इसे रोकने के लिए FDA लगातार कार्रवाई कर रहा है. फूड सेफ्टी कमिश्नर तुकाराम मुंढे की अगुवाई में दुकानों और अवैध सप्लाई करने वालों पर नजर रखी जा रही है. प्रशासन अब सिर्फ दुकानों पर छापे नहीं मार रहा, बल्कि इसके पीछे काम करने वाले बड़े नेटवर्क को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है. ऐसे गिरोहों पर मकोका जैसे सख्त कानून लगाने की तैयारी भी की जा रही है.
इस पूरे मामले में खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 24 का इस्तेमाल किया गया है. ये धारा ऐसे ऐड्स पर रोक लगाती है, जिनमें लोगों को गलत जानकारी दी जाती है. इसके साथ ही धारा 53 का भी हवाला दिया गया है. इसके तहत अगर कोई इंसान या मशहूर हस्ती किसी मिसलिडिंग एड्स से जुड़ती है, तो उस पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि सेलिब्रिटीज को किसी एड का हिस्सा बनने से पहले उसके दावों और नियमों की ठीक से जांच करनी चाहिए. साथ ही उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्रमोशन का लोगों की हेल्थ पर गलत असर न पड़े.
सरकारी नोटिस मिलने के बाद अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि तीनों अभिनेता क्या सफाई देते हैं. एड्स की दुनिया में ‘सरोगेट मार्केटिंग’ काफी समय से बड़ा विवाद रहा है. इसमें बैन सामान के नाम की आड़ में उसी ब्रांड का दूसरा प्रोडक्ट दिखाकर प्रचार किया जाता है. एफडीए के इस कड़े कदम से फिल्म और विज्ञापन जगत में खलबली मच गई है. आने वाले दिनों में साफ होगा कि इन सितारों पर जुर्माना लगेगा या फिर उन्हें ऐसे विज्ञापनों से हमेशा के लिए किनारा करना पड़ेगा. पहले इस एड के साथ अक्षय कुमार का भी नाम जुड़ा था, जिन्होंने बाद में इसे छोड़ दिया था.