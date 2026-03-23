'शाहरुख-सलमान कभी दोस्त नहीं हो सकते...' सलीम खान की ये भविष्यवाणी कितनी हुई सच? जानें पूरा किस्सा

Shah Rukh And Salman Can't Be Friends: जब फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सितारे शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ खड़े होते हैं, तो फैंस के लिए किसी फिल्मी जादू से कम नहीं होता. एक तरफ शाहरुख खान- रोमांस के किंग, दूसरी तरफ सलमान खान यानी भाईजान का स्वैग... जब दोनों साथ हो तो बॉक्स ऑफिस हिल जाए और भिड़ जाएं तो इंडस्ट्री हिल जाती है. लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इन दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार आई कि इंडस्ट्री दो खेमों में बंट गई थी और यह मामला बॉलीवुड गॉसिप का बड़ा हिस्सा बन गया था. इसी दौरान सलमान के पिता सलीम खान ने इस मुद्दे पर बात की थी.

सलीम खान ने बताया मोहब्बत का रिश्ता

फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज राइटर सलीम खान ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए इंटरव्यू में सबसे पहले प्यार और रिश्तों की बात की. उन्होंने अपने बेटे, पत्नी और हर रिश्ते में होने वाली अनबन के बारे में बताया और कहा कि प्यार को कभी समझाने या साबित करने की जरूरत नहीं होती. आप अनबन के बावजूद भी किसी से प्यार कर सकते हैं. उन्होंने बताया 'मेरे और सलमान की सोच के बीच पचास फीसदी से ज्यादा का अंतर है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं. मेरी बीवी और मेरे बीच भी काफी फर्क है, लेकिन मैं उससे भी प्यार करता हूं.' इन सबके बाद सलीम खान ने उस सवाल पर बात की, जिसका सबको इंतजार था- उनके बेटे और शाहरुख खान के बीच रिश्ता.

कंपटीटर के बीच दोस्ती होती है क्या?

सलीम खान ने बताया 'सब कह रहे हैं कि शाहरुख खान और सलमान खान की लड़ाई हो गई है. 18 साल पुरानी दोस्ती है- किस बात की दोस्ती? क्या दो कंपटीटर के बीच कभी दोस्ती हो सकती है? कंपटीटर में एक शिष्टाचार हो सकता है, जैसे- हेलो, कैसे हो भाई? क्या कर रहे हो यहां? हम शूटिंग कर रहे हैं. अच्छा आप क्या कर रहे हो? अरे भाई हैप्पी बर्थडे. भाई सलमान मुबारक हो तुम्हारी फिल्म चल गई.' उन्होंने आगे बताया 'क्या ऐसा मुमकिन है कि दो कंपटीटर के बीच मोहब्बत हो सकती है? दोस्ती हो सकती है? रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का होता है.'

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क्यों हुई थी सलमान-शाहरुख के बीच लड़ाई?

दरअसल, खबरों के मुताबिक, दोनों का झगड़ा 16 जुलाई, 2008 की रात को बांद्रा के ऑलिव्स रेस्टोरेंट में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में हुआ था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान ने शाहरुख को उनके टीवी शो 'क्या आप पांचवी पास से तेज हैं?' को लेकर ताना मारा था और उन पर मतलबी होने का आरोप लगाया था. यह भी कहा जाता है कि सलमान इस बात से भी नाराज थे कि शाहरुख ने उनकी फिल्म 'मैं और मिसेज खन्ना' में कैमियो करने से मना कर दिया था, जबकि सलमान खान ने शाहरुख की फिल्म 'ओम शांति ओम' में कैमियो किया था.