Advertisement
trendingNow12981684
Hindi Newsबॉलीवुड

जन्मदिन पर 'मन्नत' आएंगे शाहरुख खान? फैन के सवाल पर स्टार ने दिया जवाब, 'किंग' पर बोले- ''कुर्सी की पेटी नहीं, सब खुल्ला छोड़ दो'

Shah Rukh Khan AskSRK Session: शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' और जन्मदिन को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. हाल ही में शाहरुख ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर #AskSRK सेशन रखा. इस पर फैन्स ने एक्टर से कई मजेदार सवाल किया, जिनका जवाब  शाहरुख खान ने मजेदार अंदाज में दिए.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 30, 2025, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाहरुख खान
शाहरुख खान

Shah Rukh Khan #AskSRK: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान न सिर्फ अपने रोमांस और एक्टिंग के बादशाह है बल्कि हाजिर जवाबी में भी उनका कोई मुकाबला नहीं हैं. शाहरुख खान ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट X (एक्स) पर #AskSRK सेशन किया. इस सेशन में फैंस ने शाहरुख से कई सवाल किए, जिनका एक्टर ने काफी दिलचस्प जवाब दिया और हर किसी का दिल जीत रहे हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर भी फैंस के साथ शेयर अपडेट किया. ये फिल्म सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही है, जिसमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी उनके साथ नजर आएंगी.    

आपको वैम्पायर के किरदार पर सोचना चाहिए
AskSRK में एक फैन ने शाहरुख से पूछा कि 'आपको किसी दिन वैम्पायर का किरदार निभाने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए. आपको रातें बहुत पसंद हैं, आप मुश्किल से बूढ़े होते हैं, हमेशा आकर्षक कपड़े पहने रहते हैं और हम सब जानते हैं कि आप स्क्रीन पर अपने को-स्टार्स की गर्दन के साथ क्या करते हैं, हा हा... आप क्या कहते हैं? शाहरुख खान ने फैन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बहुत अच्छा विचार. 

बर्थडे पर मन्नत आएंगे शाहरुख खान?
AskSRK सेशन में दूसरे फैन ने पूछा कि क्या वह इस साल अपने जन्मदिन पर फैंस से मिलने के लिए मन्नत आएंगे? किंग खान ने फैन के सवाल का जवाब देते हुए लिखा 'बेशक, लेकिन आपको हार्ड हैड पहननी पड़ सकती है.'

फिल्म फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड किंग खान 
एक अन्य फैन ने शाहरुख खान ने AskSRK सेशन में पूछा कि 'शाहरुख, मैं जब 15 साल का था जब 'दिल से' रिलीज हुई थी और 'छैयां छैयां' का जादू हम पर छा गया था. इतने सालों बाद मैं इसे दोबारा जीने के लिए बेताब हूं. इसके जवाब में शाहरुख ने लिखा कि 'मैं अपने जन्मदिन वीक में रिलीज होने वाली इन सभी फिल्मों के लिए काफी एक्साइटेड हूं. मैं इन सभी फिल्मों को देखने की कोशिश करूंगा. आप भी अपने दोस्तों से ऐसा करने के लिए कहें प्लीज और 'दिल से' सच में 'दिल से' थी.' 

शाहरुख खान की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म, जिसने रचा इतिहास, जीते 4 बड़े अवॉर्ड, 10 नॉमिनेशन, मूवी में नहीं था एक भी गाना

आप इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? 
इस सेशन में एक अन्य फैन ने शाहरुख खान से पूछा कि आप इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें आपको प्रेस को जवाब देते हुए देखना अच्छा लगता है. इस सवाल का जवाब देते हुए शाहरुख खान ने लिखा कि अभी कहने के लिए कुछ नया नहीं है. पुराने इंटरव्यू ही लोग काफी पसंद कर रहे हैं, हा हा हा. 

SRK को बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कौन सा किरदार पसंद?
अन्य फैन ने पूछा कि भाई, बैड्स ऑफ बॉलीवुड के किस किरदार से आप ज्यादा रिलेट कर पाते हैं? इसका जवाब देते हुए शाहरुख ने लिखा 'घंटे का बादशाह...'

'किंग' में क्या करना है?
अन्य यूजर ने इस सेशन में पूछा कि 'पठान में कुर्सी की पेटी बांध ली थी, जवान में आपने कहा बैंडेज बांध लो वो भी हमने कर लिया था. अब 'किंग' में क्या करना है?' इस पर किंग ने जवाब देते हुए लिखा 'अब सब खुल्ला छोड़ दो.'

किंग फिल्म पर शाहरुख से फैन ने किया सवाल
एक यूजर ने शाहरुख खान से इस सेशन में पूछा कि आप किंग का अपडेट दोगे या हम ज्योतिष को बुला लें? इस पर किंग खान ने जवाब दिया नहीं-नहीं ज्योतिष से तो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद मेरी तारीख मांगते रहते हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh Khan#AskSRK

Trending news

'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
Gujrat
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
rohit pawar
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
chief DK Shivakumar
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?