जन्मदिन पर 'मन्नत' आएंगे शाहरुख खान? फैन के सवाल पर स्टार ने दिया जवाब, 'किंग' पर बोले- ''कुर्सी की पेटी नहीं, सब खुल्ला छोड़ दो'

Shah Rukh Khan #AskSRK: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान न सिर्फ अपने रोमांस और एक्टिंग के बादशाह है बल्कि हाजिर जवाबी में भी उनका कोई मुकाबला नहीं हैं. शाहरुख खान ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट X (एक्स) पर #AskSRK सेशन किया. इस सेशन में फैंस ने शाहरुख से कई सवाल किए, जिनका एक्टर ने काफी दिलचस्प जवाब दिया और हर किसी का दिल जीत रहे हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर भी फैंस के साथ शेयर अपडेट किया. ये फिल्म सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही है, जिसमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी उनके साथ नजर आएंगी.

आपको वैम्पायर के किरदार पर सोचना चाहिए

AskSRK में एक फैन ने शाहरुख से पूछा कि 'आपको किसी दिन वैम्पायर का किरदार निभाने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए. आपको रातें बहुत पसंद हैं, आप मुश्किल से बूढ़े होते हैं, हमेशा आकर्षक कपड़े पहने रहते हैं और हम सब जानते हैं कि आप स्क्रीन पर अपने को-स्टार्स की गर्दन के साथ क्या करते हैं, हा हा... आप क्या कहते हैं? शाहरुख खान ने फैन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बहुत अच्छा विचार.

Bloody good ideahttps://t.co/V38PvZ0n8t Add Zee News as a Preferred Source Shah Rukh Khan (iamsrk) October 30, 2025

बर्थडे पर मन्नत आएंगे शाहरुख खान?

AskSRK सेशन में दूसरे फैन ने पूछा कि क्या वह इस साल अपने जन्मदिन पर फैंस से मिलने के लिए मन्नत आएंगे? किंग खान ने फैन के सवाल का जवाब देते हुए लिखा 'बेशक, लेकिन आपको हार्ड हैड पहननी पड़ सकती है.'

Ghante ka Badshah obviously https://t.co/DVZt9qJ8Jv Shah Rukh Khan (iamsrk) October 30, 2025

फिल्म फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड किंग खान

एक अन्य फैन ने शाहरुख खान ने AskSRK सेशन में पूछा कि 'शाहरुख, मैं जब 15 साल का था जब 'दिल से' रिलीज हुई थी और 'छैयां छैयां' का जादू हम पर छा गया था. इतने सालों बाद मैं इसे दोबारा जीने के लिए बेताब हूं. इसके जवाब में शाहरुख ने लिखा कि 'मैं अपने जन्मदिन वीक में रिलीज होने वाली इन सभी फिल्मों के लिए काफी एक्साइटेड हूं. मैं इन सभी फिल्मों को देखने की कोशिश करूंगा. आप भी अपने दोस्तों से ऐसा करने के लिए कहें प्लीज और 'दिल से' सच में 'दिल से' थी.'

शाहरुख खान की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म, जिसने रचा इतिहास, जीते 4 बड़े अवॉर्ड, 10 नॉमिनेशन, मूवी में नहीं था एक भी गाना

I am so excited for all these films releasing in my birthday week. I am going to try and watch them allu tell your friends to do the same please. And Dil Se was really Dil Se https://t.co/Rd2UemFAp6 Shah Rukh Khan (iamsrk) October 30, 2025

आप इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं?

इस सेशन में एक अन्य फैन ने शाहरुख खान से पूछा कि आप इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें आपको प्रेस को जवाब देते हुए देखना अच्छा लगता है. इस सवाल का जवाब देते हुए शाहरुख खान ने लिखा कि अभी कहने के लिए कुछ नया नहीं है. पुराने इंटरव्यू ही लोग काफी पसंद कर रहे हैं, हा हा हा.

Have nothing new to say and old interviews have aged well so ha ha https://t.co/4RGRYSsceE Shah Rukh Khan (iamsrk) October 30, 2025

SRK को बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कौन सा किरदार पसंद?

अन्य फैन ने पूछा कि भाई, बैड्स ऑफ बॉलीवुड के किस किरदार से आप ज्यादा रिलेट कर पाते हैं? इसका जवाब देते हुए शाहरुख ने लिखा 'घंटे का बादशाह...'

Ab sab khula chodhh doh https://t.co/zc6wSRcVV2 Shah Rukh Khan (iamsrk) October 30, 2025

'किंग' में क्या करना है?

अन्य यूजर ने इस सेशन में पूछा कि 'पठान में कुर्सी की पेटी बांध ली थी, जवान में आपने कहा बैंडेज बांध लो वो भी हमने कर लिया था. अब 'किंग' में क्या करना है?' इस पर किंग ने जवाब देते हुए लिखा 'अब सब खुल्ला छोड़ दो.'

Nahi nahi astrologer se toh justSidAnand meri dates maangta rehta hai https://t.co/Aao7TH3E5i Shah Rukh Khan (iamsrk) October 30, 2025

किंग फिल्म पर शाहरुख से फैन ने किया सवाल

एक यूजर ने शाहरुख खान से इस सेशन में पूछा कि आप किंग का अपडेट दोगे या हम ज्योतिष को बुला लें? इस पर किंग खान ने जवाब दिया नहीं-नहीं ज्योतिष से तो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद मेरी तारीख मांगते रहते हैं.