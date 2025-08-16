'अब उम्र हो गई रिटायरमेंट ले लो', यूजर ने #AskSRK सेशन में कह दी ऐसी बात, भड़क गए शाहरुख खान, 'किंग' ने दिया मजेदार जवाब
'अब उम्र हो गई रिटायरमेंट ले लो', यूजर ने #AskSRK सेशन में कह दी ऐसी बात, भड़क गए शाहरुख खान, 'किंग' ने दिया मजेदार जवाब

Shah Rukh Khan Slams Trollers: शाहरुख खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर #AskSRK सेशन किया. इस दौरान एक फैन ने उनसे रिटायर होने की सलाह दी. जिस पर शाहरुख खान ने यूजर को मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने नेशनल अवॉर्ड मिलने पर भी बात की. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 16, 2025, 10:36 PM IST
शाहरुख खान
शाहरुख खान

Shah Rukh Khan #AskSRK: बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान ने काफी लंबे समय से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. हाल ही में उन्हें नेशनल अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है. 59 साल की उम्र में भी शाहरुख खान फिल्मी दुनिया में काफी एक्टिव है. इन दिनों एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. 'किंग' फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर के हाथ में चोट लग गई थी, जिसके चलते फिलहाल मूवी की शूटिंग बंद है. हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ #AskSRK सेशन रखा. इस दौरान उनके फैंस ने उनसे कई मजेदार सवाल पूछे और एक्टर ने उनका जवाब भी दिया.   
 
यूजर बोला- रिटायरमेंट ले लो
#AskSRK सेशन के दौरान एक यूजर ने शाहरुख खान को रिटायर होने की सलाह दी जिस पर शाहरुख भड़क गए और यूजर को करारा जवाब दिया. इस दौरान एक्टर ने कहा कि कोई कितना भी ट्रोल कर ले, उन्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दरअसल, शाहरुख खान से #AskSRK सेशन में एक यूजर ने बोला कि 'भाई अब उम्र हो गई है, रिटायरमेंट ले लो. दूसरे बच्चे लोगों को आगे जाने दो.' इस पर शाहरुख ने यूजर को मजेदार जवाब दिया. शाहरुख खान ने जवाब देते हुए लिखा कि 'भाई तेरे सवालों का बचपना जब चला जाए, फिर कुछ अच्छा सा पूछना! तब तक टेम्परेरी रिटायरमेंट में रह प्लीज.'

'राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
वहीं एक यूजर ने शाहरुख खान से पूछा 'राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं?' इस पर एक्टर ने जवाब दिया कि 'वाह! मैं देश के राजा जैसा महसूस कर रहा हूं! इतना सम्मान और इतनी जिम्मेदारी कि आगे बढ़ने और कड़ी मेहनत करने की कोशिश करना मुश्किल हो गया है!' बता दें कि शाहरुख खान ने फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था. उन्होंने यह पुरस्कार विक्रांत मैसी के साथ शेयर किया, जिन्हें 12वीं फेल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. शाहरुख खान के इतने लंबे करियर में ये उनका पहला नेशनल अवॉर्ड था. 

