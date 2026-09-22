/शाहरुख खान ने मैनेजर पूजा डडलानी के दुपट्टे से पोंछा चेहरा, लालबागचा राजा के दरबार का वीडियो वायरल; फैंस बोले-ये क्या हुआ

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान सोमवार को मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. गणेश चतुर्थी के मौके पर वह पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ पंडाल पहुंचे थे. उनके साथ लंबे समय से मैनेजर के तौर पर काम कर रहीं पूजा डडलानी और सुरक्षा टीम भी मौजूद थी.
दर्शन के दौरान का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शाहरुख खान का एक खास पल कैमरे में कैद हुआ, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद फैंस शाहरुख के इस अंदाज पर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.
इस वीडियो में नीले कुर्ते में शाहरुख खान पूजा के दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछते हुए नजर आ रहे हैं. उनके पास गौरी और सुहाना खड़ी दिख रही हैं. पंडाल के अंदर शाहरुख़ भगवान गणेश की पूजा करते हुए दिखे. एक्टर ने बप्पा के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया. वहीं, गौरी और सुहाना भी हाथ जोड़कर पूजा में शामिल होती दिखीं.
लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान सोमवार रात सभी ने पंडाल से होते हुए शाम की आरती में हिस्सा लिया. इस दौरान शाहरुख और गौरी के बीच के कुछ प्यारे पलों ने सबका ध्यान खींचा. वहीं, एक दूसरे वीडियो में दर्शन के बाद सुहाना की नाक और आंख के आसपास सिंदूर लगा हुआ दिखाई दे रहा है. गौरी अपने दुपट्टे से सुहाना के चेहरे को धीरे से साफ करती और जलन को शांत करती हुई नजर आ रही हैं.
इस त्योहार के मौके पर शाहरुख ने नीले रंग का पारंपरिक कुर्ता पहना था, जबकि गौरी पीले रंग के एथनिक सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. सुहाना ने हरे रंग की पारंपरिक ड्रेस में उनका साथ दिया. सुहाना ने हरे रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट में उन्हें कॉम्प्लिमेंट किया. इस साल सुहाना अपने माता-पिता के साथ लालबागचा राजा के दर्शन के लिए गईं लेकिन आर्यन खान और अबराम खान परिवार के साथ पंडाल में नहीं दिखे. यह पहली बार नहीं है जब शाहरुख लालबागचा राजा गए हैं.
2023 में, एक्टर अपने छोटे बेटे अबराम और पूजा ददलानी के साथ इस मशहूर पंडाल गए थे. कुछ दिन पहले, एक्स पर आस्क एसआरके सेशन के दौरान एक फैन ने उनसे उनके परिवार के गणपति सेलिब्रेशन के बारे में पूछा था. शाहरुख ने बताया, "पत्नी आरती करती हैं और फिर प्रार्थना करती हैं और आज रात विसर्जन होगा. बच्चे और दोस्त इकट्ठा होते हैं और खूब हंसते हैं. बहुत सिंपल और फैमिली टाइम होता है."
Maharashtra: Actor Shah Rukh Khan offers prayers at the famous Lalbaugcha Raja pandal in Mumbai
शाहरुख ने यह भी बताया है कि कैसे उन्होंने और गौरी ने अपने तीन बच्चों, आर्यन, सुहाना और अबराम को एक इंटरफेथ घर में पाला है. लालबागचा राजा में शाहरुख की हालिया गणपति आउटिंग के बाद भी ऐसा हुआ है, जिसमें अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में उनकी मौजूदगी भी शामिल है.