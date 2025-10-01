Advertisement
trendingNow12943722
Hindi Newsबॉलीवुड

रईसी में भी King, दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बने शाहरुख खान, पॉप स्टार Taylor Swift को पछाड़ा

Hurun rich list 2025: हुरून रिच लिस्ट 2025 में इस साल बॉलीवुड के किंग खान ने बाजी मार ली है. इस लिस्ट के मुताबिक, शाहरुख खान ने दुनियाभर के अरबपतियों को पीछे छोड़कर ये जगह हासिल की है. आइए जानते हैं एक्टर की नेट वर्थ

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 01, 2025, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रईसी में भी King, दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बने शाहरुख खान, पॉप स्टार Taylor Swift को पछाड़ा

ये साल शाहरुख खान और उनके परिवार के लिए बेहद खास है नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित होने के बाद अब एक्टर ने बिलियनेयर्स के क्लब में अपनी खास जगह बना ली है. हर साल की तरह इस साल भी किंग खान ने हुरून रिच लिस्ट में जगह बना ली है. लेकिन इस बार उन्होंने पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट और एक्टर टॉम क्रूज को पछाड़कर  नंबर वन की जगह हासिल की है, जिसमें दूसरे नंबर पर रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी हैं.

12,490 करोड़ रुपए की नेटवर्थ
हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, शाहरुख खान की कुल नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपए है, जिससे वो बॉलीवुड के सबसे अमीर हीरो बन गए हैं. आपको बता दें, किंग खान की नेटवर्थ का ज्यादातर हिस्सा उनकी प्रोडक्शन कंपनी (Red Chillies Entertainment) रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से आता है, जिसकी देखरेख उनकी पत्नी गौरी खान करती हैं. किंग खान की ये कंपनी अब तक कई फिल्मों को बना चुकी है जिसमें हिट फिल्मों का नाम भी शामिल है. वहीं शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान रियल स्टेट में भी निवेश करते रहते हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source

लग्जरी घर और कार
किंग खान का 200 करोड़ का सी-फेस घर मन्नत, लंदन के पार्क स्ट्रीट में अपार्टमेंट, इंग्लैंड में वेकेशन रिट्रीट,बेवर्ली हिल्स में विला, अलीबाग में फार्म हाउस और दिल्ली में कई प्रॉपर्टी भी हैं, जो कि उनकी नेटवर्थ को बढ़ाने में योगदान देते हैं. वहीं शाहरुख खान लग्जरी कारों के भी शौकीन हैं, उनके पास बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, बुगाटी और रेंज रोवर जैसी कई गाड़ियां हैं. किंग खान के अलावा उनकी वाइफ गौरी खान भी होम डेकोर और डिजाइनिंग का अपना एक अलग बिजेनस चलाती हैं, उन्होंने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर को डेकोरेट और डिजाइन किया है जिससे वो अच्छी-खासी कमाई करती हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh Khan net worthShah rukh khan became billinairetaylor swift net worthhurun rich list 2025

Trending news

बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम ने मुंह बंद कराया, कांग्रेस ने की 'गद्दारी' वाली बात
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम ने मुंह बंद कराया, कांग्रेस ने की 'गद्दारी' वाली बात
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
;