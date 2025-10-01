रईसी में भी King, दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बने शाहरुख खान, पॉप स्टार Taylor Swift को पछाड़ा

ये साल शाहरुख खान और उनके परिवार के लिए बेहद खास है नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित होने के बाद अब एक्टर ने बिलियनेयर्स के क्लब में अपनी खास जगह बना ली है. हर साल की तरह इस साल भी किंग खान ने हुरून रिच लिस्ट में जगह बना ली है. लेकिन इस बार उन्होंने पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट और एक्टर टॉम क्रूज को पछाड़कर नंबर वन की जगह हासिल की है, जिसमें दूसरे नंबर पर रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी हैं.

12,490 करोड़ रुपए की नेटवर्थ

हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, शाहरुख खान की कुल नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपए है, जिससे वो बॉलीवुड के सबसे अमीर हीरो बन गए हैं. आपको बता दें, किंग खान की नेटवर्थ का ज्यादातर हिस्सा उनकी प्रोडक्शन कंपनी (Red Chillies Entertainment) रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से आता है, जिसकी देखरेख उनकी पत्नी गौरी खान करती हैं. किंग खान की ये कंपनी अब तक कई फिल्मों को बना चुकी है जिसमें हिट फिल्मों का नाम भी शामिल है. वहीं शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान रियल स्टेट में भी निवेश करते रहते हैं.

लग्जरी घर और कार

किंग खान का 200 करोड़ का सी-फेस घर मन्नत, लंदन के पार्क स्ट्रीट में अपार्टमेंट, इंग्लैंड में वेकेशन रिट्रीट,बेवर्ली हिल्स में विला, अलीबाग में फार्म हाउस और दिल्ली में कई प्रॉपर्टी भी हैं, जो कि उनकी नेटवर्थ को बढ़ाने में योगदान देते हैं. वहीं शाहरुख खान लग्जरी कारों के भी शौकीन हैं, उनके पास बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, बुगाटी और रेंज रोवर जैसी कई गाड़ियां हैं. किंग खान के अलावा उनकी वाइफ गौरी खान भी होम डेकोर और डिजाइनिंग का अपना एक अलग बिजेनस चलाती हैं, उन्होंने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर को डेकोरेट और डिजाइन किया है जिससे वो अच्छी-खासी कमाई करती हैं.