‘सड़क छाप...’ 57 साल का वो पाकिस्तानी एक्टर, जिसने आर्यन खान की सीरीज को बताया ‘गंदा’, शाहरुख खान संग कर चुका काम

The Bads of Bollywood: हिंदी सिनेमा के बादशाह शाहरुख खान के साथ एक सुपरहिट फिल्म में काम कर चुके पाकिस्तानी एक्टर ने हाल ही में किंग खान के बेटे आर्यन खान की बतौर डायरेक्ट डेब्यू सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ (The Bads of Bollywood) की जमकर आलोचना करते हुए बेकार बताया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 12, 2025, 02:35 PM IST
पाकिस्तानी एक्टर ने आर्यन खान की सीरीज को बताया गंदा

Pakistani Actor Slams Aryan Khan Show: हिंदी सिनेमा के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने इस साल बतौर डायरेक्टर अपनी पहली सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ (The Bads of Bollywood) नेटफ्लिक्स पर रिलीज की. इस सीरीज को क्रिटिर्स और दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. साथ ही लोगों ने इसकी स्टोरीटेलिंग, परफॉर्मेंस और फिल्म इंडस्ट्री पर किए गए मजाकिया तंज को पसंद किया. हालांकि, कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनको ये सीरीज कुछ खास पसंद नहीं आई. 

शाहरुख खान की फिल्म ‘डॉन 2’ में नजर आए उनके को-स्टार अली खान ने इस सीरीद को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. ब्रिटिश-पाकिस्तानी एक्टर अली खान हाल ही में एक पॉडकास्ट में आर्यन के पहले प्रोजेक्ट की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें शो देखकर काफी अजीब लगा. उनका कहना कि इस सीरीज में इस्तेमाल की गई भाषा इतनी सड़क छाप और तेज है कि इसे परिवार के साथ देखना मुश्किल है. साथ ही उन्होंने इस सीरीज को लेकर कुछ सवाल भी उड़ाए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कौन बोलता है इतनी सड़क छाप भाषा - अली खान 

उन्होंने सवाल उठाया कि जिन किरदारों को इस शो में इंडस्ट्री के मालिक के तौर पर दिखाया गया है, क्या वे सच में इतनी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं. अली खान ने आगे कहा कि कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ ध्यान खींचने और रेटिंग बढ़ाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं. उनका कहना था कि एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर डायलॉग में गालियां डाल देना कहानी को कमजोर कर देता है. उन्होंने बताया कि अगर गाली का इस्तेमाल करना भी हो तो उसे ऐसे मोमेंट पर रखना चाहिए जहां उसका कोई असर दिखे. 

बॉक्स ऑफिस पर लौटी 3 घंटे 29 मिनट वो फिल्म, जिसने सालों तोड़े थे कई बड़े रिकॉर्ड, गानों ने भी रचा था इतिहास, विदेशों में भी मचाई धूम

 फिल्ममेकर्स को रखना चाहिए भाषा का ध्यान - अली खान 

लगातार गालियां सुनकर दर्शक बोर हो जाते हैं और शो का मजा भी कम हो जाता है. अली खान ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि फिल्ममेकर्स को भाषा के इस्तेमाल पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए. उन्होंने बताया कि जिस तरह का कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, उसे देखकर लगता है कि आजकल सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए कुछ भी दिखा दिया जाता है. उनके मुताबिक, कहानी और किरदारों की मजबूती भाषा से ही बनती है और अगर हर लाइन में गालियां होंगी तो कहानी की गहराई खो जाती है. दर्शक भी अब काफी समझदार हो चुके हैं और अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हैं.

2 सीजन की तैयारियों में लगे आर्यन खान 

वहीं दूसरी तरफ, आर्यन खान अपने शो के दूसरे सीजन की तैयारी में जुटे हुए हैं. हाल ही में आर्यन खान की सीरीज में जराज सक्सेना का किरदार निभाने वाले एक्टर रजत बेदी ने साफ कहा कि ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ (The Bads of Bollywood) का सीजन 2 जरूर आएगा. उनके मुताबिक, पहले सीजन को जो शानदार रिस्पॉन्स मिला है, उसी को देखते हुए मेकर्स ने इसका अगला भाग तैयार करने की प्लानिंग शुरू कर दी है. दर्शक भी इस सीरीज के अगले चैप्टर से जुड़ी अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं. 

