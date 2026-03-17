'किंग' के बाद रोमांस में वापसी करेंगे शाहरुख खान! मच्योर लव स्टोरी में आएंगे नजर?

Shah Rukh khan in Romantic Movie: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' के बाद एक रोमांटिक फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचा सकते हैं. बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट काफी बड़ा होगा.
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Shah Rukh Khan New Movie After King: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म को लेकर अब तक कई अपडेट्स सामने आ चुके हैं और फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार हैं. यह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म होगी. हालांकि फैंस अब शाहरुख को दोबारा से रोमांटिक अंदाज में देखने के लिए बेकरार हैं. अब लगता है कि उनकी ये इच्छा भी जल्द पूरी हो सकती है.
खबरों के मुताबिक, फिल्म 'किंग' के बाद शाहरुख खान एक बार फिर अपने रोमांटिक अंदाज में वापसी करने वाले हैं. हाल ही में आई एक रिपोर्ट की मानें तो शाहरुख को हाल ही में एक रोमांटिक फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है. एक सूत्र ने खुलासा किया कि ये उनकी पुराने किरदारों की तरह नहीं होगी. ये एक उम्र के हिसाब से मच्योर प्यार की कहानी होगी, जिसमें इमोशनल डेप्थ के साथ ड्रामा होगा.
जानकारी देते हुए सोर्स ने बताया कि 'ये फिल्म उन्हें रोमांस की मिसाल के रूप में दिखाएगी. शाहरुख खान खुद भी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं.' वहीं सोर्स ने आगे बताया कि इस फिल्म का निर्देशन खुद फराह खान करने वाली हैं. फिल्म को लेकर जो भी आधिकारित अनाउंसमेंट्स होंगी वो जून तक कर दी जाएगी. इतना ही नहीं ये भी जानकारी सामने आई कि शाहरुख और भी कई प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में इंडस्ट्री से जुड़े बड़े नामों से मुलाकात कर रहे हैं.
सुपरस्टार शाहरुख खान से जुड़े इस सोर्स ने बताया कि 'लगातार एक्शन फिल्मों के बाद शाहरुख अप फिजिकली डिमांडिंग रोल्स से थोड़ा दूर भाग रहे हैं. बीते कुछ सालों से माइनर इंजरीज के बाद अब वो मेडिकल एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं. ये रोमांटिक ड्रामा बिल्कुल सही समय पर उनके पास आई है.' वहीं इन फिल्मों की शूटिंग शाहरुख खान जनवरी या फरवरी साल 2027 में शुरू कर सकते हैं.
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