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Hindi Newsबॉलीवुड72 की उम्र में काम को तरसीं शाहरुख खान की ये हीरोइन, सुपरहिट शोज से जीता दिल, अब बोलीं- आखिर मैं जी क्यों रही हूं?

72 की उम्र में काम को तरसीं शाहरुख खान की ये हीरोइन, सुपरहिट शोज से जीता दिल, अब बोलीं- आखिर मैं जी क्यों रही हूं?

कभी छोटे पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग से घर-घर में पहचान बनाने वाली एक दिग्गज एक्ट्रेस इन दिनों मुश्किलों के दौर से गुजर रही हैं. चार दशक तक टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें काम के लिए ऑडिशन देने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मौके नहीं मिल रहे. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 24, 2026, 04:02 PM IST
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72 की उम्र में काम को तरसीं शाहरुख खान की ये हीरोइन, सुपरहिट शोज से जीता दिल, अब बोलीं- आखिर मैं जी क्यों रही हूं?

बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस अनीता कंवल ने हाल ही में अपने मुश्किल हालातों, अकेलेपन और इंडस्ट्री के बदलते रवैये को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि अब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है जैसे लोग उन्हें भूल चुके हैं और ये बात उन्हें अंदर से तोड़ रही है. अनीता ‘बनेगी अपनी बात’ और ‘सोनपरी’ जैसे सुपरहिट टीवी शोज का हिस्सा रहीं हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि एक ऑडिशन के दौरान उनसे अपना परिचय देने के लिए कहा गया. इस पर उन्होंने जवाब दिया, ‘मैं अनीता कंवल हूं और मैं तब से एक्टिंग कर रही हूं, जब आप में से ज्यादातर लोग पैदा भी नहीं हुए थे.’

अनीता ने बताया कि उनके इतना कहते ही वहां मौजूद लोग चुप हो गए हालांकि, उन्होंने हंसते हुए कहा कि इसके बावजूद उन्हें वो रोल नहीं मिला. अनीता ने कहा कि अपने लंबे अनुभव और पहचान के बावजूद वो आज भी बिना किसी ईगो के ऑडिशन देती हैं. लेकिन अब उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री उनके टैलेंट को पहले जैसी अहमियत नहीं देती है.

मेरा काम पसंद नहीं आता क्या?
अनीता कंवल ने इस इंटरव्यू में आगे बातचीत के दौरान कहा, ‘मैं लगातार ऑडिशन दे रही हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब किसी को मेरा काम पसंद नहीं आता. पहले लोग कहते थे कि मेरा चेहरा टीवी पर बहुत ज्यादा दिख चुका है, लेकिन मुझे टीवी छोड़े करीब आठ साल हो चुके हैं. आज OTT प्लेटफॉर्म पर हर जगह वही चेहरे नजर आते हैं, फिर उन्हें ज्यादा क्यों नहीं कहा जाता?’

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आखिर मैं जी क्यों रही हूं?
अनीता ने अपने करियर के पुराने और सुनहरे पलों को याद करते हुए बताया कि एक समय ऐसा था जब वो एक साथ 13 शोज में काम कर रही थीं. उन्होंने कहा, ‘जब लोग आपको याद करना बंद कर देते हैं, तो बहुत दुख होता है. कभी-कभी ऐसा लगता है कि आखिर मैं जी क्यों रही हूं? मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा इस इंडस्ट्री को दिया, हर तरह के रोल निभाए, अवॉर्ड्स जीते, फिर भी आज मैं खुद को बेकार महसूस करती हूं’

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बिना उद्देशय के जीने का क्या मतलब?
एक्ट्रेस ने साफ किया कि उनके मन में आत्महत्या जैसे ख्याल नहीं आते, लेकिन कभी-कभी वो भगवान से प्रार्थना जरूर करती हैं कि अगर अब उनके जीवन का कोई मकसद नहीं बचा है तो उन्हें अपने पास बुला लें. उन्होंने कहा, ‘मैं बिना किसी गोल के सिर्फ जीना नहीं चाहती. लेकिन मैंने जिंदगी में इतने मुश्किल दौर देखे हैं कि कभी खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा’

70 साल के किरदार निभाना चाहती हैं अनीता
अनीता ने अपनी बढ़ती उम्र को लेकर बात करते हुए कहा कि वो कभी भी कम उम्र के किरदार की मांग नहीं करतीं, बल्कि सिर्फ अपनी उम्र के हिसाब से रोल चाहती हैं. अनीता ने सवाल उठाते हुए कहा, ‘मैं 70 साल की महिला का रोल निभाना चाहती हूं. मेरी उम्र के कई कलाकारों को अच्छा काम मिल रहा है, फिर मुझे क्यों नहीं?’

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अनीता ने इस इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान के मुश्किल दौर को भी याद किया. उन्होंने बताया कि वो शाहरुख को उस समय से जानती हैं जब दोनों इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे. आज शाहरुख सुपरस्टार बन चुके हैं और शायद अब वो उन्हें पहचान भी न पाएं.

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