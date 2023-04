Shah Rukh Khan की लाडली ने टू-पीस पहन चलाया हुस्न का जादू, बोल्ड अंदाज देख फटी रह जाएंगी आंखें!

सुहाना खान का बोल्ड लुक हुआ वायरल!

शाहरुख खान (Suhana Khan Instagram) की बेटी सुहाना खान की लेटेस्ट फोटो इंटरनेट पर तहलका मचा रही है. सुहाना ने यह फोटोखुद अपने ट्वीटर पेज पर शेयर की है. इस फोटो में सुहाना समंदर किनारे व्हाइट कलर की बिकिनी पहने पोज देती नजर आ रही हैं. सुहाना खान ने फोटो में चेहरा ना दिखाते हुए अपनी बैक को फ्लॉन्ट किया है. बालों को जूड़ा में बांधकर, हाथ सिर पर रखे, समंदर को निहारती सुहाना की इस फोटो पर नेटीजन्स फिदा हो गए हैं और जमकर कमेंटबाजी कर रहे हैं. सुहाना की वायरल फोटो को देखकर तो यही लगता है कि शाहरुख (Shah Rukh Khan Daughter) की लाड़ली फिलहाल किसी एग्जोटिक डेस्टिनेशन पर छुट्टियां मना रही हैं.

It's a perfect day on the beach. pic.twitter.com/eo13Qe9lKC

— Suhana Khan (@BeingSuhanaKhan) April 27, 2023