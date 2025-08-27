बड़े कानूनी पचड़े में फंसे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, दर्ज हुई FIR, 23,97,353 रुपये की गाड़ी से जुड़ा है मामला
Advertisement
trendingNow12898152
Hindi Newsबॉलीवुड

बड़े कानूनी पचड़े में फंसे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, दर्ज हुई FIR, 23,97,353 रुपये की गाड़ी से जुड़ा है मामला

SRK Deepika Padukone In Legal Trouble: हाल ही में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को लेकर एक बड़ा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है. जहां दोनों स्टार्स पर पुलिस ने एक FIR दर्ज की है, जो भरतपुर के रहने वाले शख्स ने किया है, जो 23,97,353 रुपये एक गाड़ी से जुड़ा है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बड़े कानूनी पचड़े में फंसे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण
बड़े कानूनी पचड़े में फंसे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण

Shah Rukh Khan Deepika Padukone In Legal Trouble: राजस्थान के भरतपुर में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में हुंडई कंपनी के 6 अधिकारियों का नाम भी शामिल है. आरोप है कि उन्होंने जिस गाड़ी का प्रमोशन किया, उसमें बड़ी खामियां निकलीं. शिकायतकर्ता का कहना है कि कार खरीदने के कुछ ही महीनों बाद उसमें गंभीर तकनीकी दिक्कतें आने लगीं और कंपनी ने समस्याओं का समाधान नहीं किया.

शिकायत भरतपुर के रहने वाले कीर्ति सिंह ने दर्ज कराई है. उन्होंने जून 2022 में हरियाणा के सोनीपत स्थित मलवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से 23,97,353 रुपये में हुंडई अल्काजर कार खरीदी थी. शुरुआती कुछ महीनों तक कार ठीक चली, लेकिन 6-7 महीने बाद गाड़ी में लगातार तकनीकी खराबियां आने लगीं. तेज रफ्तार पर कार से आवाज, कंपन आने लगा और इंजन सिस्टम पर खराबी के संदेश दिखने लगे. 

कानूनी पचड़े में फंसे शाहरुख-दीपिका 

Add Zee News as a Preferred Source

कीर्ति सिंह का आरोप है कि जब वे बार-बार डीलरशिप के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि ये गाड़ी की सामान्य दिक्कत है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता. इससे साफ है कि कार में कंपनी लेवल की खामी मौजूद थी. सिंह का कहना है कि उन्हें गाड़ी बेचते समय इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और अब कंपनी भी कोई मदद नहीं कर रही. इस मामले में शिकायतकर्ता पहले भरतपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत नंबर 2 पहुंचे. 

क्यों भयंकर ट्रोल हो रही ‘बिग बॉस 19’ के ये कंटेस्टेंट? 24 की उम्र में लेकर घूमती हैं सिक्योरिटी, यूजर्स ने बताया- 'शो-ऑफ' और 'क्रिंज'

fallback

अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने के दिए आदेश 

वहां से अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए. इसके बाद मथुरा गेट थाने में एफआईआर दर्ज हुई. एफआईआर में धोखाधड़ी से जुड़े आईपीसी की धारा 420 और बाकी धाराएं लगाई गई हैं. फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है. शाहरुख खान साल 1998 से हुंडई के ब्रांड एंबेसडर हैं और लंबे समय से कंपनी का चेहरा बने हुए हैं. वहीं, दीपिका पादुकोण दिसंबर 2023 में हुंडई की ब्रांड एंबेसडर बनीं. 

हुंडई की ब्रांड एंबेसडर हैं दोनों स्टार्स

दोनों ने पिछले साल मिलकर कंपनी का एक एड भी किया था. अब इस एफआईआर के दर्ज होने से सीधे तौर पर ब्रांड एंबेसडरों की जिम्मेदारी का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही अपने आदेश में साफ कहा था कि किसी भी एड्स में अगर भ्रामक दावे किए जाते हैं तो उसके लिए ब्रांड प्रमोट करने वाले सितारे भी जिम्मेदार होंगे. इस मामले के बाद फिर से ये बहस तेज हो गई है कि बड़े सितारों को प्रमोशन करते समय और ज्यादा सतर्क रहना होगा. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh KhanDeepika Padukone

Trending news

अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
DNA Analysis
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
;