बड़े कानूनी पचड़े में फंसे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, दर्ज हुई FIR, 23,97,353 रुपये की गाड़ी से जुड़ा है मामला

Shah Rukh Khan Deepika Padukone In Legal Trouble: राजस्थान के भरतपुर में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में हुंडई कंपनी के 6 अधिकारियों का नाम भी शामिल है. आरोप है कि उन्होंने जिस गाड़ी का प्रमोशन किया, उसमें बड़ी खामियां निकलीं. शिकायतकर्ता का कहना है कि कार खरीदने के कुछ ही महीनों बाद उसमें गंभीर तकनीकी दिक्कतें आने लगीं और कंपनी ने समस्याओं का समाधान नहीं किया.

शिकायत भरतपुर के रहने वाले कीर्ति सिंह ने दर्ज कराई है. उन्होंने जून 2022 में हरियाणा के सोनीपत स्थित मलवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से 23,97,353 रुपये में हुंडई अल्काजर कार खरीदी थी. शुरुआती कुछ महीनों तक कार ठीक चली, लेकिन 6-7 महीने बाद गाड़ी में लगातार तकनीकी खराबियां आने लगीं. तेज रफ्तार पर कार से आवाज, कंपन आने लगा और इंजन सिस्टम पर खराबी के संदेश दिखने लगे.

कानूनी पचड़े में फंसे शाहरुख-दीपिका

कीर्ति सिंह का आरोप है कि जब वे बार-बार डीलरशिप के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि ये गाड़ी की सामान्य दिक्कत है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता. इससे साफ है कि कार में कंपनी लेवल की खामी मौजूद थी. सिंह का कहना है कि उन्हें गाड़ी बेचते समय इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और अब कंपनी भी कोई मदद नहीं कर रही. इस मामले में शिकायतकर्ता पहले भरतपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत नंबर 2 पहुंचे.

अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने के दिए आदेश

वहां से अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए. इसके बाद मथुरा गेट थाने में एफआईआर दर्ज हुई. एफआईआर में धोखाधड़ी से जुड़े आईपीसी की धारा 420 और बाकी धाराएं लगाई गई हैं. फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है. शाहरुख खान साल 1998 से हुंडई के ब्रांड एंबेसडर हैं और लंबे समय से कंपनी का चेहरा बने हुए हैं. वहीं, दीपिका पादुकोण दिसंबर 2023 में हुंडई की ब्रांड एंबेसडर बनीं.

हुंडई की ब्रांड एंबेसडर हैं दोनों स्टार्स

दोनों ने पिछले साल मिलकर कंपनी का एक एड भी किया था. अब इस एफआईआर के दर्ज होने से सीधे तौर पर ब्रांड एंबेसडरों की जिम्मेदारी का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही अपने आदेश में साफ कहा था कि किसी भी एड्स में अगर भ्रामक दावे किए जाते हैं तो उसके लिए ब्रांड प्रमोट करने वाले सितारे भी जिम्मेदार होंगे. इस मामले के बाद फिर से ये बहस तेज हो गई है कि बड़े सितारों को प्रमोशन करते समय और ज्यादा सतर्क रहना होगा.