शाहरुख खान की ‘KING’ में हुई इस शख्स की एंट्री, SRK की जर्नी को बताया इंस्पिरेशन, बोले- ‘वो बहुत ही चार्मिंग इंसान हैं.’

सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ का इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे हैं, जिसके चलते फिल्म को लेकर लोगों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है. वहीं अब इस फिल्म एक और मंझे हुए कलाकार का नाम शामिल हो गया है.
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की करियर जर्नी और उनकी शानदार पर्सनैलिटी के बारे में हम सभी जानते हैं. फिल्मों में एसआरके के अभिनय और उनके द्वारा चुने गए किरदारों को लोग खूब पसंद किया करते हैं. शाहरुख और दीपिका पादुकोण की फिल्म ‘किंग’ भी जल्द ही पर्दे पर उतरने वाली है. वहीं ‘बादशाह’ और ‘हे राम’ जैसी फिल्मों में शाहरुख के साथ काम कर चुके सौरभ अपकमिंग फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे, जिसे लेकर वो उत्साहित हैं. उन्होंने बताया कि शाहरुख की जर्नी शानदार और दूसरों के लिए प्रेरणा है.
सौरभ शुक्ला ने एक खास बातचीत में बताया, ‘शाहरुख की जर्नी शानदार है. इतने सालों से वह इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना करियर बनाया है, उस पोजीशन पर पहुंचे हैं, वह वाकई प्रेरणा देता है.’ उन्होंने शाहरुख के व्यक्तित्व को लेकर कहा, ‘एक इंसान के तौर पर वह हमेशा से बहुत चार्मिंग रहे हैं. आप उनसे मिलते हैं तो बस बात खत्म नहीं करना चाहते. वह अपने काम से प्रभावित करते हैं और बातचीत के दौरान आपको बहुत महत्व और खास महसूस कराते हैं.’
शाहरुख को बताया ‘चार्मिंग’
सौरभ ने आगे बताया, ‘शाहरुख में लोगों से जुड़ने की खास काबिलियत है. बात करते वक्त ऐसा लगता है कि इस बातचीत में मेरी भी जरूरत है. यही अपनापन उन्हें सच में कमाल का बनाता है. वो बहुत कमाल के हैं.’ ‘किंग’ एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे. फिल्म में शाहरुख खान, सौरभ शुक्ला के साथ अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, शाहरुख की बेटी सुहाना खान और जयदीप अहलावत भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.
कब होगी फिल्म रिलीज
मेकर्स ने इसी साल जनवरी में 'किंग' की झलक दिखाते हुए प्रोमो जारी किया था, प्रोमो में शाहरुख खान जबरदस्त एक्शन करते नजर आए. प्रोमो में खून-खराबे और हाई-वोल्टेज एक्शन से भरपूर सीन हैं, किंग के प्रोमो में शाहरुख का किरदार कहता है, ‘डर नहीं, दहशत हूं.’ सिद्धार्थ आनंद की फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मारफ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बन रही है. प्रोमो के साथ ही मेकर्स ने प्रशंसकों को जानकारी दी कि फिल्म इसी साल 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
