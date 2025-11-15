Advertisement
trendingNow13005029
Hindi Newsबॉलीवुड

शाहरुख खान ने स्टेज पर फराह खान को किया KISS, ‘छैयां-छैयां’ गाने पर झूमे दोनों, वीडियो इंटरनेट पर वायरल

Shah Rukh Khan-farah khan Video: बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान हाल ही में मुंबई में हुए एक ग्रैंड इवेंट में शामिल हुए. जहां उन्होंने फराह खान के साथ धमाकेदार सॉन्ग 'छैया-छैया' पर डांस किया. उनका ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 15, 2025, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाहरुख खान और फराह खान डांस वीडियो
शाहरुख खान और फराह खान डांस वीडियो

Shah Rukh Khan-farah khan Video: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में मुंबई में हुए एक ग्रैंड इवेंट में शामिल हुए, जहां उन्होंने शाहरुख नाम की नई टावर बिल्डिंग को लॉन्च की. इवेंट के दौरान शाहरुख, फराह खान के साथ 'छैया-छैया' गाने पर जमकर थिरकते नजर आए. जैसे ही उनकी डांस वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस के सामने आया तो तेजी से वायरल होने लग गया. वीडियो में दोनों की एनर्जी काफी जबरदस्त दिख रही है. 

शाहरुख ने फराह खान को स्टेज पर किया किस 
इवेंट से आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि फराह खान ने स्टेज पर शाहरुख खान का बड़े मजेदार अंदाज में स्वागत किया. जैसे ही शाहरुख अंदर आए तो उन्होंने फराह के गाल पर किस किया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों ने जोर से चीयर्स किया. फराह ने मजाक में कहा 'मुझे पता है आप सब जल रहे होंगे, तो शाहरुख एक बार और' इस पर शाहरुख ने उन्हें फिर से गाल पर किस किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'छैया-छैया गाने पर किया डांस'
इवेंट के दौरान दोनों को आइकॉनिक गाने 'छैया-छैया' पर डांस करते हुए भी देखा गया, जिसे फराह ने कोरियोग्राफ किया था. उनका ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस ने शाहरुख की जबरदस्त एनर्जी की खूब तारीफ की. वीडियो पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'वाह, शाहरुख खान की एनर्जी देखो...यकीन करना मुश्किल है कि अब ये 60 साल के हो गए हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा 'किंग की एनर्जी वाकई में जबरदस्त है.' वहीं कुछ फैंस ने फराह खान की भी तारीफ की. एक यूजर ने लिखा 'फराह खान को देखो. कितनी आसानी से वो वही आइकॉनिक स्टेप्स कर रही हैं, जैसे ये गाना केवल अभी एक साल पहले आया हो. शाहरुख भी फराह को देखकर स्टेप पकड़ रहे हैं.' 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'देखो मेरा नाम लिखा है..'
बता दें कि दुबई में बनी इस प्रॉपर्टी टावर में शाहरुख खान डेन्यूब में 56 मंजिल है और इसमें करीब 450 स्क्वायर फीट के प्रीमियम ऑफिस स्पेस हैं. इस इवेंट में फराह खान और शाहरुख खान के साथ दानूब कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन रिजवान सज्जन भी शामिल हुए. शाहरुख से जब इस टावर के उनके नाम पर बनने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा 'मेरा मां ये देखकर काफी खुश होती है. ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. जब मेरे बच्चे यहां आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा, देखो पापा का नाम लिखा है. पापा की अपनी बिल्डिंग है.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh KhanFarah Khan

Trending news

भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
Bihar chunav
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर