शाहरुख खान ने स्टेज पर फराह खान को किया KISS, ‘छैयां-छैयां’ गाने पर झूमे दोनों, वीडियो इंटरनेट पर वायरल

Shah Rukh Khan-farah khan Video: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में मुंबई में हुए एक ग्रैंड इवेंट में शामिल हुए, जहां उन्होंने शाहरुख नाम की नई टावर बिल्डिंग को लॉन्च की. इवेंट के दौरान शाहरुख, फराह खान के साथ 'छैया-छैया' गाने पर जमकर थिरकते नजर आए. जैसे ही उनकी डांस वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस के सामने आया तो तेजी से वायरल होने लग गया. वीडियो में दोनों की एनर्जी काफी जबरदस्त दिख रही है.

शाहरुख ने फराह खान को स्टेज पर किया किस

इवेंट से आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि फराह खान ने स्टेज पर शाहरुख खान का बड़े मजेदार अंदाज में स्वागत किया. जैसे ही शाहरुख अंदर आए तो उन्होंने फराह के गाल पर किस किया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों ने जोर से चीयर्स किया. फराह ने मजाक में कहा 'मुझे पता है आप सब जल रहे होंगे, तो शाहरुख एक बार और' इस पर शाहरुख ने उन्हें फिर से गाल पर किस किया.

'छैया-छैया गाने पर किया डांस'

इवेंट के दौरान दोनों को आइकॉनिक गाने 'छैया-छैया' पर डांस करते हुए भी देखा गया, जिसे फराह ने कोरियोग्राफ किया था. उनका ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस ने शाहरुख की जबरदस्त एनर्जी की खूब तारीफ की. वीडियो पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'वाह, शाहरुख खान की एनर्जी देखो...यकीन करना मुश्किल है कि अब ये 60 साल के हो गए हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा 'किंग की एनर्जी वाकई में जबरदस्त है.' वहीं कुछ फैंस ने फराह खान की भी तारीफ की. एक यूजर ने लिखा 'फराह खान को देखो. कितनी आसानी से वो वही आइकॉनिक स्टेप्स कर रही हैं, जैसे ये गाना केवल अभी एक साल पहले आया हो. शाहरुख भी फराह को देखकर स्टेप पकड़ रहे हैं.'

'देखो मेरा नाम लिखा है..'

बता दें कि दुबई में बनी इस प्रॉपर्टी टावर में शाहरुख खान डेन्यूब में 56 मंजिल है और इसमें करीब 450 स्क्वायर फीट के प्रीमियम ऑफिस स्पेस हैं. इस इवेंट में फराह खान और शाहरुख खान के साथ दानूब कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन रिजवान सज्जन भी शामिल हुए. शाहरुख से जब इस टावर के उनके नाम पर बनने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा 'मेरा मां ये देखकर काफी खुश होती है. ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. जब मेरे बच्चे यहां आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा, देखो पापा का नाम लिखा है. पापा की अपनी बिल्डिंग है.'