शाहरुख खान की वो 7 आइकॉनिक फिल्में...जिन्होंने सालों पहले तोड़े कमाई के रिकॉर्ड, अब फिर बड़े पर्दे पर मचाएंगी तहलका, एक ने तो कमाए 1148.32 करोड़

Shah Rukh Khan Iconic Movies: शाहरुख खान अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस के लिए ‘शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल’ लेकर आ रहे हैं, जिसमें उनकी 7 सुपरहिट फिल्में दोबारा थिएटर्स में रिलीज होंगी. उनके इस सरप्राइज ने फैंस का दिल खुश कर दिया है, जो अब सिनेमाघरों में उन फिल्मों को देखने के बेचैन हो उठे हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:52 AM IST
शाहरुख खान की ये 7 फिल्में, फिर बड़े पर्दे पर मचाएंगी तहलका
शाहरुख खान की ये 7 फिल्में, फिर बड़े पर्दे पर मचाएंगी तहलका

Shah Rukh Khan Iconic Movies Re-Release: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जल्द ही 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. इस खास मौके से पहले ही उन्होंने अपने फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा अनाउंस किया है. शाहरुख ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी कुछ आइकॉनिक सुपरहिट फिल्में दोबारा थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इन फिल्मों में जो इंसान है, वो ज्यादा नहीं बदला है. 

बस बालों में थोड़ा फर्क आया है और वो अब थोड़ा ज्यादा हैंडसम हो गए हैं. शुक्रवार को शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने उन 7 फिल्मों की झलक दिखाई जो दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होंगी. पोस्ट के कैप्शन में शाहरुख ने लिखा, ‘मेरी कुछ पुरानी फिल्में फिर से थिएटर्स में आ रही हैं. उनमें दिखने वाला आदमी ज्यादा नहीं बदला है – बस बाल और थोड़ा हैंडसम ज्यादा हो गया हूं’. उन्होंने आगे बताया कि ‘शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल’ 31 अक्टूबर से शुरू होगा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

सिनेमाघरों में फिर रिलीज होंगी ये फिल्में 

ये खास फेस्टिवल भारत के चुनिंदा थिएटर्स में दिखाई जाएगा और इसके साथ ही विदेशों में भी रिलीज होगा, जिसमें मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. इन री-रिलीज फिल्मों में 2013 की एक्शन-कॉमेडी ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, संजय लीला भंसाली की रोमांटिक फिल्म ‘देवदास’ (2002), और मणिरत्नम की पॉलिटिकल ड्रामा ‘दिल से’ (1998) शामिल हैं. इसके अलावा ‘कभी हां कभी ना’ (1994), ‘ओम शांति ओम’ (2007), ‘मैं हूं ना’ (2004), और हाल की ब्लॉकबस्टर ‘जवान’ (2023) भी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी.

हिंदी सिनेमा का वो एक्टर, जिसकी वर्ल्ड कप देखते हुए निकली जान, कीं 40 से ज्यादा फिल्में, सिर्फ 20 साल का रहा करियर

फैंस की एक्साइटमेंट नहीं कोई ठिकाना 

जैसे ही शाहरुख खान ने इस खास फेस्टिवल का ऐलान किया, फैंस खुशी से झूम उठे. इंस्टाग्राम पर लोगों ने कमेंट कर अपनी एक्साइटमेंट जताई. एक फैन ने लिखा, ‘SRK फिल्म फेस्टिवल का इंतजार नहीं हो रहा’. वहीं दूसरे फैन ने लिखा, ‘आखिरकार बड़े पर्दे पर देवदास देखने का मौका मिलेगा’. एक और फैन ने लिखा, ‘कितनी किस्मत है हमारी कि हम फिर से आपकी फिल्में थिएटर में देख पाएंगे’. किसी ने तो ‘स्वदेस (2004)’ को भी री-रिलीज करने की अपील की. लेकिन फैंस इन फिल्मों को देखने के लिए बेताब हैं.

एक बार फिर ताजा होंगी पुरानी यादें 

फिल्म फेस्टिवल के जरिए शाहरुख खान एक बार फिर अपने दर्शकों से जुड़ने जा रहे हैं. उनके फैंस के लिए ये किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है, क्योंकि यह फिल्मों का सिलसिला उनकी 33 साल के शानदार फिल्मी सफर को याद दिलाएगा. ‘मैं हूं ना’ और ‘ओम शांति ओम’ जैसी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं और इन्हें फिर बड़े पर्दे पर देखना फैंस के लिए खास एक्सपीरियंस होगा. एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा, ‘सिनेमा हमेशा से मेरा घर रहा है, और इन फिल्मों को दोबारा बड़े पर्दे पर लौटते देखना किसी खूबसूरत मुलाकात जैसा लगता है’.

शाहरुख खान की आने वाली फिल्म

उन्होंने आगे कहा, ‘ये फिल्में सिर्फ मेरी कहानियां नहीं हैं, ये उन दर्शकों की भी हैं जिन्होंने पिछले 33 सालों में इन्हें अपना प्यार और अपनापन दिया है’. शाहरुख का यह कदम पुराने दौर की यादों को फिर से ताजा कर देगा. वहीं, अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों वो अपनी मच अवेटेड और सिद्धार्थ आनंद डायरेक्शन में बन रही एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘किंग’ की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, जिसमें उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान और अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी और अनिल कपूर जैसे और कई कलाकार नजर आने वाले हैं. 

