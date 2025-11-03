SRK vs Brad Pitt! शाहरुख के ‘किंग’ लुक पर छिड़ी बहस, कॉपी या कॉइंसिडेंस? फैंस बोले- ‘बादशाह हमेशा पहले आता है’

Shah Rukh Khan Brad Pitt F1 Copy Look: हिंदी फिल्म सिनेमा पर सालों से अपनी रोमांटिक और एक्शन फिल्मों से राज करते आ रहे शाहरुख खान ने बीते दिन अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है. वहीं इसी दौरान उनकी फिल्म ‘किंग’ के मेकर्स ने एसआरके के फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया था, जिसमें उन्होंने किंग खान की मच अवेटेड फिल्म ‘किंग’ का टीजर रिलीज किया था. इस टीजर में शाहरुख खान कई अलग-अलग अवतार में नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका एक लुक काफी वायरल हो रहा है.

शाहरुख खान का वायरल लुक

फिल्म ‘किंग’ के टीजर के दौरान शाहरुख खान का जो लुक तेजी से वायरल हो रहा है, वो हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट की स्पोर्ट्स फिल्म ‘F1’ से मेल खाता है. इस लुक में किंग खान ब्लू कलर की शर्ट के साथ लाइट ब्राउन कलर की जैकेट को पहनें नजर आ रहे हैं. वहीं एसआरके के इस लुक को देखते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और फैंस ने इसे ब्रेड पिट के लुक का कॉपी बताया है. लेकिन शाहरुख खान के फैंस ने ट्रोलर्स का मुंह बंद करते हुए करारा जवाब दिया है.

फिल्म की कास्ट

शाहरुख खान के फैंस ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए उनकी फिल्म ‘हैरी मेट सैजल’ के लुक की फोटो को शेयर कर दिया, जिसमें वो लगभग सेम लुक कैरी किए हुए हैं. वहीं फोटो के वायरल होते ही फैंस ने ट्रोलर्स को जवाब दिया कि किंग खान ने नहीं बल्कि ब्रेड पिट ने उनका लुक कॉपी किया है. डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म ‘किंग’ में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ भी नजर आएंगे.