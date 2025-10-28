Shah Rukh Khan और Enrique Iglesias कोलेबोरेशन? बॉलीवुड किंग करेंगे स्पेनिश पॉप स्टार के साथ स्टेज शेयर!

बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान की फैन फ्लाेइंग सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि देश-विदेश में भी हैं. दूसरे देशों से जब भी कोई सेलिब्रिटी इंडिया आता है, तो वो अपने दिल में शाहरुख खान से मिलने की चाह जरूर लेकर आता है. कुछ ऐसा ही हुआ पॉप स्टार एनरिक इग्लेसियस के साथ. मगर खबरों की मानें तो ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है बल्कि दोनों स्टार जल्द ही एक कोलेब करते हुए नजर आ सकते हैं.

क्या सच में करने वाले हैं कोलेब?

दरअसल शाहरुख खान की मटअवेटेड फिल्म ‘किंग’ के एक गाने के लिए दोनों कोलेब कर सकते हैं. वहीं स्पेनिश सिंगर इस समय मुंबई में होने वाले अपने दो रातों के कॉन्सर्ट के लिए इंडिया आए हुए हैं, और खबरें हैं कि दोनों स्टार्स की मुलाकात एक कमाल के गाने के लिए कोलेब तक जा सकती है. वहीं शाहरुख खान और एनरिक इग्लेसियस के इस कोलेब की खबरों को सुनकर दोनों के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अफवाह या सच?

सोशल मीडिया पर उस समय यह खबर तेजी से वायरल हो गई जब एक यूजर ने पुराने ट्वीट पर इशारा करते है कहा, ‘कुछ रोमांचक होने वाला है #SRK के अगले बड़े गाने #king के लिए एनरिक का स्पेशल ट्रैक.’ ये पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, और शाहरुख के फैंस के बीच वायरल हो गया. वहीं कई फैंस इसे बॉलीवुड और लैटिन पॉप के बीच एक ड्रीम क्रॉस ओवर बता रहे हैं. मगर दोनों ही स्टार्स या फिल्म ‘किंग’ की टीम से इसके लिए कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, मगर फैंस की एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही है और वो इस रयूमर्स के सच होने का इंतजार कर रहे हैं