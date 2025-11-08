शाहरुख खान के साथ की सुपरहिट फिल्म, फिर भी नहीं चला इस एक्टर का स्टारडम, फिर बने बिजनेस टायकून, नेटवर्थ सुनकर उड़ जाएंगे होश!

बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं, जिन्हें फ्लॉप स्टार का टैग दिया गया है, जिसमें शाहरुख खान की फिल्म ‘मैं हूं ना’ एक्टर जायेद खान का नाम भी शामिल हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में अब तक लगभग कुल 19-20 फिल्में की होंगी मगर सिर्फ ‘मैं हूं ना’ उनकी एक एकलौती सुपरहिट फिल्म थी. जिसमें वो सपोर्टिंग एक्टर के रोल में नजर आए थे. लेकिन इंडस्ट्री में नाकामी का सामना करने के बाद , उन्होंने बिजनेस में अपना हाथ आजमाया और सफलता हासिल की.

कैसे बनें बिजनेस टायकून

बॉलीवुड में कई फ्लॉप फिल्मों को देने के बाद भी जायेद खान इंडस्ट्री के कई कलाकारों से ज्यादा की नेटवर्थ के मालिक हैं. दरअसल जायेद खान एक बिजनेस स्टूडेंट थे, जो कि उनके फिल्मी करियर फ्लॉप होने का बाद उनका सहारा बना. जायेद ने साल 2011 में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा के पति के साथ मिलकर साहिल संघा के साथ एक प्रोडक्शन हाउस को खोला. वहीं एक्टर ने आगे चलकर कई रियल स्टेट में पैसा लगाया, जिससे उन्होंने अच्छा-खासा पैसा कमाया.

जायेद खान नेटवर्थ

जायेद खान ने न केवल खुद के बिजनेस वेंचर में निवेश किया है, बल्कि उन्होंने अपने फैमिली हॉस्पिटैलिटी और रेंटल इनकम के बिजनेस को भी और आगे बढ़ाया और इसके अलावा वो युवाओं को फाइनेंशियल गाइडेंस भी देते रहते हैं. वहीं बात करें दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स की तो, कई अभिनेता इस बात को मान चुके हैं कि फिल्मी जगत में कदम रखने से पहले उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाई पूरी करने के लिए कहते हैं. ताकि यदि अगर फिल्में ना चल पाईं तो वो अपना करियर बना सकें. वहीं बात करें एक्टर की नेटवर्थ की तो, साल 2014 में ET NOW की एक रिपोर्ट के मुताबिक जायेद खान की मौजूदा नेट वर्थ लगभग 1500 करोड़ रुपए की है.

जायेद खान फैमिली

जायेद खान मशहूर एक्टर संजय खान और एक्ट्रेस जरीन खान के बेटे हैं, और उनकी बहन सुजैन खान एक्टर रितिक रोशन की एक्स वाइफ हैं. वहीं बीते दिन जायेद खान की मां जारीना का निधन हो गया, जिससे पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई.