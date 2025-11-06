Advertisement
trendingNow12990591
Hindi Newsबॉलीवुड

‘उन्होंने बॉलीवुड में कभी नहीं किया स्ट्रगल...’ खुद शाहरुख खान के दोस्त ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोले- ‘हर कोई उनके साथ...’

Shah Rukh Khan: शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में 33 साल हो चुके हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी. इसके बाद फिल्मों में कदम रखा और आज वो बॉलीवुड के ‘किंग’ बन चुके हैं. हाल ही में उनको एक करीबी दोस्त ने उनके करियर से जुड़ा एक बड़ा ही चौंका देने वाला दावा करते हुए बताया कि उन्होंने इंडस्ट्री में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 06, 2025, 09:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुद शाहरुख खान के दोस्त ने किया चौंकाने वाला खुलासा
खुद शाहरुख खान के दोस्त ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Shah Rukh Khan Friend Shocking Claim: हिंदी सिनेमा के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में 3 दशक हो चुके हैं. हाल ही में उन्होंने अपना 60वां जन्मदिन अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ अलिबाग में सेलिब्रेट किया. इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज देते हुए अपनी अपकमिंग एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘किंग’ का छोटा सा टीजर और टाइटल की धमाकेदार अनाउंसमेंट की, जिसके बाद अब फैंस उनकी इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो गए हैं. 

इसी बीच सुपरस्टार के करीबी दोस्त, एक्टर और प्रोड्यूसर विवेक वासवानी का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है. विवेक ने ही कभी शाहरुख खान को मुंबई में आसरा दिया था. उन्होंने आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ‘द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड’ देखने के बाद अपना मन हल्का किया और बताया कि शो ने उन्हें थोड़ा उदास कर दिया. रेडियो नशा ऑफिशियल के साथ बातचीत में विवेक वासवानी ने बताया कि उन्हें समझ नहीं आया कि बॉलीवुड को ‘बुरी जगह’ दिखाने का आइडिया कहां से आया. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

शाहरुख ने इंडस्ट्री कभी नहीं किया स्ट्रगल

उन्होंने बताया, ‘जब शाहरुख इंडस्ट्री में आए थे, तब अजीज मिर्जा, निर्मला, मैं और मेरी मां, सईद मिर्जा सबने उन्हें बहुत प्यार और इज्जत दी थी. हर किसी ने उन्हेंजब शूटिंग के दौरान फराह खान ने फिल्ममेकर को मारी थी लात, क्योंकि वो कमरे में उनके पास बिस्तर पर... अपनेपन से अपनाया. फिर उन्हें कब लगा कि बॉलीवुड गटर है और यहां सब बुरे लोग हैं?’. विवेक ने आगे कहा कि शाहरुख का शुरुआती सफर कभी संघर्ष भरा नहीं रहा जैसा आजकल के नए कलाकारों का होता है. उन्होंने बताया, ‘वो कभी सड़कों पर भटकने वाले स्ट्रगलर नहीं थे. वो कफ परेड में रहते थे. शादी के बाद जब वो मेरे घर में नहीं रह सकते थे, तब अजीज ने उन्हें बांद्रा में घर दिया’. 

जब शूटिंग के दौरान फराह खान ने फिल्ममेकर को मारी थी लात, क्योंकि वो कमरे में उनके पास बिस्तर पर...

हर किसी ने उनको प्यार दिया, घर दिया - विवेक वासवानी

उन्होंने आगे बताया, ‘हरोन ने उन्हें भाई की तरह माना, रहीला ने भी. मैंने खुद उन्हें भाई की तरह अपनाया. हर कोई उन्हें बेहद प्यार से रखता था’. उन्होंने कहा कि इस सीरीज ने उन्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया. विवेक ने कहा, ‘मैंने सोचा, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरी वजह से उसे लगा कि बॉलीवुड खराब जगह है? क्योंकि जिस लड़के को इंडस्ट्री ने वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, उसे हर किसी ने इज्जत और काम दिया, उसने भी कभी किसी को निराश नहीं किया. फिर ऐसी कहानी क्यों दिखाई गई? ये मेरी इंडस्ट्री है’. 

fallback

बॉलीवुड मेरी और शाहरुख की कर्मभूमि है - विवेक 

उन्होंने कहा, ‘जैसे भारत मेरी जन्मभूमि है, वैसे ही बॉलीवुड मेरी कर्मभूमि है. लेकिन ये शाहरुख की कर्मभूमि भी है’. विवेक वासवानी ने कहा कि भले ही उनकी राय दूसरों से अलग हो, लेकिन उनकी भावनाएं सच्ची हैं. उन्होंने कहा, ‘अपनी कर्मभूमि को उस नजर से दिखाना मुझे थोड़ा दुखी कर गया. सभी को वो शो बहुत पसंद आया. कोई मेरी बात से सहमत नहीं होगा. शायद शाहरुख भी नहीं होंगे. लेकिन आपने मुझसे सच्चाई पूछी, तो मैंने वही कहा. मुझे थोड़ा दुख हुआ’. हालांकि उन्होंने आर्यन की सीरीज की तारीफ भी की. 

शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ‘किंग’ 

विवेक ने कहा, ‘मैंने पूरा शो एक साथ देखा. परफॉर्मेंस शानदार थे. इमरान हाशमी बेहतरीन लगे और बॉबी देओल ने बहुत अच्छा काम किया’. वहीं, अगर शाहरुख खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो अब वे सिद्धार्थ आनंद के साथ अपनी एक्शन ड्रामा फिल्म ‘किंग’ पर काम कर रहे हैं. उनके बर्थडे पर जारी पहले लुक ने फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. फिल्म में उनके साथ सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अर्जुन वर्शी, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत जैसे कई कलकारा नजर आएंगे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh Khan

Trending news

बिहार की 121 सीटें: 2020 में RJD+ से पिछड़ गई थी भाजपा, इस बार तरकश में कौन से तीर
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार की 121 सीटें: 2020 में RJD+ से पिछड़ गई थी भाजपा, इस बार तरकश में कौन से तीर
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक