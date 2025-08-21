‘नेशनल अवॉर्ड के लिए एक हाथ काफी...’ बेटे आर्यन खान के डेब्यू पर शाहरुख खान ने कहा कुछ ऐसा, तालियों से गूंज उठा माहौल
‘नेशनल अवॉर्ड के लिए एक हाथ काफी...’ बेटे आर्यन खान के डेब्यू पर शाहरुख खान ने कहा कुछ ऐसा, तालियों से गूंज उठा माहौल

Shah Rukh Khan: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जल्द ही बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं. हाल ही में उनकी पहली सीरीज के प्रिव्यू इवेंट पर शाहरुख खान भी पहुंचे. जहां उन्होंने अपने कंधे पर लगी चोट और सर्जरी को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिसने फैंस का दिल ही जीत लिया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:41 AM IST
बेटे आर्यन खान के डेब्यू पर शाहरुख खान ने कहा कुछ ऐसा
बेटे आर्यन खान के डेब्यू पर शाहरुख खान ने कहा कुछ ऐसा

Shah Rukh Khan On His Injury: बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जल्द ही बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं. उनकी पहली सीरीज का नाम 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (Ba***ds of Bollywood) है, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इस सीरीज को लेकर आर्यन और शाहरुख खान के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. हाल ही में इस सीरीज का प्रीव्यू इवेंट रखा गया, जिसमें शाहरुख खान भी पहुंचे. 

इस दौरान उन्होंने अपनी कंधे की चोट और सर्जरी को लेकर मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसा, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. इवेंट में शाहरुख खान ने कहा कि सबके मन में यही सवाल होगा कि उनके कंधे को क्या हुआ? उन्होंने बताया कि उन्हें चोट लगी थी और इसके चलते उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अभी 1-2 महीने का समय लगेगा ठीक होने में, लेकिन नेशनल अवॉर्ड पकड़ने के लिए तो उन्हें सिर्फ एक हाथ ही चाहिए. 

शाहरुख खान की इस बात ने जीता लोगों का दिल 

उनकी इस बात को सुनने के बाद वहां मौजूद लोग हंसने लगे और तालियां बजाने लगें. शाहरुख ने आगे कहा कि ज्यादातर काम वो एक हाथ से कर लेते हैं. हालांकि, उन्होंने मजाक में कहा कि एक चीज ऐसी है जिसके लिए दोनों हाथ चाहिए और वो है लोगों के प्यार को पूरी तरह से स्वीकार करना. उनकी ये बात भी फैंस को खूब पसंद आई. शाहरुख हमेशा से अपने जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो उनके फैंस को भी खूब पसंद आता है. 

शाहरुख खान को मिला था नेशनल अवॉर्ड्स 

उनका यही अंदाज साबित करता है कि वे 'बॉलीवुड का बादशाह' हैं. आपको बता दें कि हाल ही में 71वें नेशनल अवॉर्ड्स का ऐलान हुआ था, जिसमें शाहरुख खान को 'जवान' फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. इस फिल्म का डायरेक्शन साउथ डायरेक्टर एटली कुमार ने किया था, जिसमें शाहरुख ने पिता और बेटे दोनों का रोल निभाया था. इसी बीच शाहरुख खान ने हमेशा की तरह ट्विटर पर अपने फैंस के लिए #AskSRK सेशन रखा, जहां फैंस ने उनसे कई सवाल पूछे. 

#AskSRK सेशन के दौरान दिया ये जवाब 

एक फैन ने पूछा, 'नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद कैसा लग रहा है? नेशनल अवॉर्ड या जनता का प्यार?'. इस पर शाहरुख ने बड़े ही प्यारे अंदाज में जवाब देते हुए लिखा, 'मुझे लग रहा है जैसे मैं देश का किंग हूं. बहुत सम्मान मिला है और अब और मेहनत करने की जिम्मेदारी भी'. वहीं, अगर उनके बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज की बात करें तो ये एक बोल्ड और ग्रिटी सीरीज बताई जा रही है, जो ग्लैमर भरी दुनिया के पीछे की सच्चाई दो गहराई से दिखाएगी. 

आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 

इस सीरीज को को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है. इसमें साहेर, लक्षय, बॉबी देओल, राघव जुयाल, मनोज पाहवा, मोना सिंह और मनीष चौधरी जैसे कई बड़े कलाकार नजर आएंगे. खास बात ये है कि शाहरुख खान भी इसमें कैमियो करेंगे. यही वजह है कि फैंस उनकी इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

;