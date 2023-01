Shah Rukh Khan को सुबह-सुबह उठते ही मिली ऐसी खबर, झूमकर लगे नाचने; फिर ट्वीट कर बताई वजह

SRK wish Team RRR on Golden Globe Win: शाहरुख खान स्क्रीन पर अपने काम और रोमांस के लिए तो फेमस हैं ही, साथ ही, अपनी समझदारी और हाजिरजवाबी के लिए भी जाने जाते हैं. शाहरुख खान ट्विटर (Shah Rukh Khan Twitter) पर भी काफी एक्टिव हैं और अपनी लाइफ के बारे में वहां अपडेट्स शेयर करते हैं; फैंस से इंटरैक्ट करते रहते हैं. बता दें कि शाहरुख खान ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें एक्टर ने बताया है कि सुबह-सुबह उन्हें एक ऐसी खुशखबरी मिली है जिसके बारे में सुनकर वो खुशी से नाचने लगे हैं. शाहरुख के इस ट्वीट को कुछ ही देर में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. आइए जानते हैं कि एसआरके किस खुशी के मौके के बारे में बात कर रहे हैं...

SRK को सुबह उठते ही मिली ये खुशखबरी

बता दें कि शाहरुख खान ने ट्वीट करके बताया है कि सुबह उठते ही, बाकी लोगों की तरह उन्हें भी यह खुशखबरी मिली है कि भारतीय फिल्म आरआरआर (RRR) के गाने 'नाटू-नाटू' (Naatu Naatu) ने 'ऑरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी' (original song–motion picture category) के लिए गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड (Golden Globe Award) जीत लिया है.

Sir just woke up and started dancing to Naatu Naatu celebrating your win at Golden Globes. Here’s to many more awards & making India so proud!! https://t.co/Xjv9V900Xo

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 11, 2023