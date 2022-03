शाहरुख खान की पर्सनल लाइफ को लेकर शख्स ने कह दी ऐसी बात, एक्टर बोले- अब मैं खबरदार रहूंगा

नई दिल्ली: सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) चार साल बाद फिल्म 'पठान' (Pathaan) से सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर अपना जादू बिखेरने वाले हैं. बुधवार को इस फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया, जिसे देखकर फैंस खुशी से झूम उठे. इसके बाद शाहरुख ने ट्विटर पर AskSRK सेशन रखा जिसमें उन्होंने फैंस के कई सवालों के मजेदार जवाब दिए.

सेशन के दौरान कई फैंस ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सवाल पूछे. एक फैन ने पूछा- कहां गायब हो डियर...फिल्मों में आते रहो...खबरों में नहीं. शाहरुख ने भी इस बात का मजेदार अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने लिखा- ओके...अगली बार मैं खबरदार रहूंगा. #पठान. मालूम हो कि कुछ समय पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम ड्रग्स केस में आया था जिसके चलते वह खूब चर्चा में रहे.



Ok next time I will be ‘Khabardaar’ #Pathaan https://t.co/ZSdMxjTpRm

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 2, 2022