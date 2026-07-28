Add Zee Business As A Preferred Source
App

शाहरुख खान के नाना ने लाल किले से उतारा था ब्रिटिश हुकूमत वाला झंडा, फहराया था तिरंगा! पढ़ें अनसुने किस्से

शाहरुख खान के परिवार के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि उनके नाना स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे. शाहरुख की मां फातिमा के पिता ने लाल किले से अंग्रोजों का झंडा उतारा था.

Written ByShilpa
Published: Jul 28, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:21 PM IST
शाहरुख खान के नाना ने लाल किले से उतारा था ब्रिटिश हुकूमत वाला झंडा, फहराया था तिरंगा! पढ़ें अनसुने किस्से

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MCD स्टैंडिंग कमेटी की कमान फिर BJP के हाथ, सत्या शर्मा दोबारा बनीं अध्यक्ष
Delhi news28 min ago
2
government teacher jobs40 min ago
3
Taurus Monthly Horoscope43 min ago
4
UK53 min ago
5
Delhi news55 min ago