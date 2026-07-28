शाहरुख खान के नाना ने लाल किले से उतारा था ब्रिटिश हुकूमत वाला झंडा, फहराया था तिरंगा! पढ़ें अनसुने किस्से

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की एक्टिंग और हैंडसम लुक के बारे में हर किसी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं शाहरुख खान का परिवार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था. शाहरुख खान की मां फातिमा खान अपने समय की पढ़ी-लिखी और बेहद प्रभावशाली महिला थी. शाहरुख खान के नाना स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे. कहा जाता है कि उनके नाना ने लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतारने का काम किया था.
शाहरुख खान के नाना शाहनवाज आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबी थे. रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख की मां उनकी गोद ली हुई बेटी थी. कहते हैं कि लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतारने का काम किया था. नाना ही नहीं शाहरुख के पिता ताज मोहम्मद भी स्वतंत्रता सेनानी था.
राशिद किदवई की किताब 24 अकबर रोड़ के अनुसार 1942 में जब दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था. तब शाहनवाज अंग्रेज की सेना में सिपाही के रूप में शामिल थे. वह साउथ एशिया में जापान के खिलाफ लड़ रहे युद्ध का हिस्सा थे. जापानी सेना ने उन्हें अरेस्ट किया था. इस दौरान नेताजी सुभाषचंद्र बोस आईएनए का लीड कर रहे थे. वह इस समय जापान का साथ दे रहे है वहीं अंग्रेजों के खिलाफ थे, जब शाहनवाज बोस से मिले थे तो वह बहुत ही ज्यादा खुश थे. उसके बाद वह नेताजी सुभाषचंद्र बोस की पार्टी में शामिल हो गए.
जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने उन लोगों की तलाश की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था. अंग्रेजी सरकार ने उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था. अंग्रेजों ने शाहनवाज को फांसी की सजा सुना दी. लेकिन इस बात का विरोध किया गया. पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कोर्ट में अपील दायर की वहीं जनता ने भी इसका विरोध किया. जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़, ब्रिटिश सरकार ने जुर्मान लेकर शाहनवाज और उनके साथियों छोड़ दिया.
क्या आप जानते हैं शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान इंदिरा गांधी की करीबी थी. फातिमा खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी. उनकी मां भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की बेहद करीबी थी. क्योंकि फतिमा इंग्लैंड से रैंक-होल्डर मजिस्ट्रेट भी थी. तो अक्सर दोनों की मुलाकात होती थी.