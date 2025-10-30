Advertisement
trendingNow12981967
Hindi Newsबॉलीवुड

आर्यन के निर्देशन में काम करने से पहले शाहरुख ने रखीं 2 शर्तें, बोले- 'अगर वो मेरे नखरे बर्दाश्त....'

Shah Rukh Khan: शाहरुख खान से एक फैन ने पूछा कि वह अपने बेटे के निर्देशन में कब काम करेंगे. इसके जवाब में शाहरुख ने दो शर्तें रख दीं. शाहरुख खान के एक फैन ने उनसे पूछा, 'क्या हम आपके बेटे को एक पूरी फिल्म में आपको निर्देशित करते हुए देख सकते हैं? 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 30, 2025, 10:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाहरुख खान आर्यन खान
शाहरुख खान आर्यन खान

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन (2 नवंबर) से पहले फैंस को एक खास तोहफा दिया. उन्होंने एक्स पर एक सरप्राइज 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन रखा. इसमें शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन और उससे जुड़ी कई बातें शेयर कीं. इस दौरान किंग खान ने फैंस के सवालों के जवाब दिए और बताया कि इस साल उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में उनकी कई सुपरहिट फिल्में दोबारा रिलीज होने जा रही हैं. 

बेटे के निर्देशन में कब काम करेंगे शाहरुख
एक फैन ने पूछा कि वह अपने बेटे के निर्देशन में कब काम करेंगे. इसके जवाब में शाहरुख ने दो शर्तें रख दीं. शाहरुख खान के एक फैन ने उनसे पूछा, 'क्या हम आपके बेटे को एक पूरी फिल्म में आपको निर्देशित करते हुए देख सकते हैं? किंग खान ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'अगर वह मुझे और मेरे नखरे बर्दाश्त कर सके तो ऐसा हो सकता है.' 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरे भार का फैंस को इंतजार 
एक अन्य प्रशंसक शाहरुख से उनके बेटे आर्यन खान की पहली निर्देशित फिल्म, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरे भाग के लिए अनुरोध करता नजर आया. प्रशंसक ने लिखा, 'सर, आर्यन से कहिए कि हमें बैड्स ऑफ बॉलीवुड का दूसरा भाग चाहिए.' इस पर शाहरुख ने जवाब दिया, 'अपने बच्चों को यह बताना बहुत मुश्किल है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह इस पर काम कर रहे होंगे.' इसके साथ ही शाहरुख खान ने अपने बच्चों के साथ काम करने के अनुभव के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि वह सेट पर उनकी दूसरे साथियों की तरह ही रिस्पेक्ट करते हैं और घर पर उनकी कड़ी मेहनत का फल उन्हें मिले, यह दुआ करते हैं. 

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'
इस दौरान एक फैन ने कहा कि वह शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को फिर से साथ देखने के लिए उत्साहित हैं. इस पर शाहरुख ने कमेंट करते हुए लिखा कि वह भी इसका इंतजार कर रहे हैं. आर्यन खान की बतौर निर्देशक पहली फिल्म, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को ओटीटी पर प्रसारित हुई और इंटरनेट पर धूम मचा दी. इस वेब सीरीज ने प्रशंसकों के दिलों में अपनी जगह बना ली और आर्यन को अपने शो के लिए इंडस्ट्री के लोगों और दर्शकों, दोनों से खूब सराहना मिली. इस सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बांबा, मनोज बावा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल और गौतमी कपूर जैसे सितारे हैं. इसमें सलमान खान, करण जौहर और रणवीर सिंह का कैमियो भी है. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh KhanAryan KhanASK SRK session

Trending news

यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
mumbai
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
weather update
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
Priyank Kharge
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
Mumbai News
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल