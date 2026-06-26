Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान के लाखों चाहने वाले हैं. एक्टर अक्सर अपने फैंस के साथ मस्ती करते भी नजर आते हैं. हाल ही में शाहरुख खान मैंगलोर में एक इवेंट में पहुंचे थे. इस दौरान उनका एक फनी वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, इस इवेंट में शाहरुख खान से उनकी एक फीमेल फैन ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, जिसके बाद एक्टर ने जो जवाब दिया, वह काफी मजेदार था और मिनटों में वायरल हो गया.
फैन ने शाहरुख खान से कहा कि वह अपने पति से ज्यादा उन्हें प्यार करती हैं. ये बात सुनने के बाद किंग कहां चुप रहने वाले थे. उन्होंने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया और कहा, 'ये बात अकेले में बतानी चाहिए थी न.' अब शाहरुख खान का ये वीडियो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
बीते दिन शाहरुख खान मैंगलोर में एक इवेंट में पहुंचे थे, जिसे एक रियल एस्टेट ग्रुप ने होस्ट किया था. इस दौरान शाहरुख ने ऑडियंस से खूब बातचीत भी की, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसी में से एक क्लिप में एक फीमेल फैन शाहरुख से कहती हैं कि 'वह अपने पति से भी ज्यादा उनसे प्यार करती हैं.'
A female fan to SRK ‘ove you Shahrukh more than my husband’ and the reply she got by SRK twitter.com/dJ8i34oUQG
Aman (DonajCR7) June 25, 2026
महिला फैन की बात सुनने के बाद शाहरुख खान ने हंसते हुए उनके सवाल का जवाब दिया और कहा, 'ये सब अकेले में बताना चाहिए था न.' उसके बाद वहां बैठे सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगे. हालांकि, शाहरुख खान ने बाद में यह भी कहा, 'मैं समझता हूं कि आपने यह बात प्यार से कही है और मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं. मुझे पूरा यकीन है कि आपके पति भी इसे समझते होंगे. मैं आप सभी से प्यार करता हूं. आपके पति से भी, आपके पूरे परिवार से भी. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.'
वहीं, शाहरुख खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं और इन दिनों उसी में काफी बिजी चल रहे हैं. फिल्म में उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी थिएट्रिकल डेब्यू कर रही हैं. शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी. फिलहाल फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी बज बना हुआ है. यह फिल्म अगले साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी.