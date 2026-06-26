Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /पति से ज्यादा आपसे प्यार है..., महिला फैन ने शाहरुख खान को किया प्रपोज, SRK बोले- ये बात अकेले बतानी चाहिए थी...

'पति से ज्यादा आपसे प्यार है...', महिला फैन ने शाहरुख खान को किया प्रपोज, SRK बोले- 'ये बात अकेले बतानी चाहिए थी...'

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के लाखों फैन हैं. लड़कियां उन्हें कितना प्यार करती हैं, ये तो हर कोई जानता है. लेकिन इस बार एक शादीशुदा महिला ने SRK के लिए अपना प्यार जाहिर किया है. महिला ने कहा कि वह अपने पति से ज्यादा शाहरुख खान से प्यार करती हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 26, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:08 PM IST
'पति से ज्यादा आपसे प्यार है...', महिला फैन ने शाहरुख खान को किया प्रपोज, SRK बोले- 'ये बात अकेले बतानी चाहिए थी...'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के जले पर नमक... कप्तान कौर का कंगारुओं को खुला अलर्ट
Harmanpreet Kaur41 min ago
2
Delhi news56 min ago
3
murder yog in kundli1 hr ago
4
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
5
Swiggy1 hr ago