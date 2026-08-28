/शाहरुख खान के 114 साल पुराने ‘मन्नत’ में होने जा रहा ये बड़ा बदलाव, जिसे देखने उमड़ती है लाखों की भीड़; क्यों सलमान ने ठुकरा दिया था ये बंगला?

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का मुंबई के बांद्रा स्थित बंगले ‘मन्नत’ में करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से रिनोवेशन का काम शुरू हुआ है. इसके तहत हेरिटेज बंगले के पीछे बनी इमारत में दो नई मंजिलें जोड़ी जा रही हैं, जिससे घर का दायरा लगभग 616.02 वर्ग मीटर तक बढ़ जाएगा. इस पूरे कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर और रियल एस्टेट डेवलपर आनंद पंडित की कंपनी संभाल रही है. जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ पाली हिल स्थित लग्जरी एकोमोडेशन ‘पूजा कासा’ में शिफ्ट हो गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ही घर का काम शुरू हो चुका है. कोर्ट ने CRZ से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को पूरी तरह सही माना. इसके साथ ही आनंद पंडित की कंपनी सुपरस्टार शाहरुख खान के मुंबई स्थित पहले फ्लैट को भी बिल्कुल नए सिरे से तैयार कर रही है. बांद्रा की ‘श्री अमृत सोसाइटी’ में मौजूद इस पुराने आशियाने के एरिया को करीब 155 फीसदी तक बढ़ाया जा रहा है. प्रॉपर्टी जानकारों का मानना है कि ये काम पूरा होने के बाद इस फ्लैट की अनुमानित कीमत लगभग 42 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी.
मुंबई में बांद्रा बैंडस्टैंड के पास समंदर किनारे खड़ा ये खूबसूरत बंगला हमेशा से लोगों का अट्रैक्शन रहा है. GQ India के मुताबिक, 20वीं सदी यानी 1914 में इसे मंडी के राजा विजय सेन ने बनवाया था. आगे चलकर इसके नए मालिक ने इसका नाम बदलकर ‘विला विएना’ रख दिया था. बॉलीवुड की चमक-धमक से जुड़ने से पहले भी ये बंगला बांद्रा का एक बेहद मशहूर हेरिटेज सेंटर माना जाता था. आज के दौर में इसे ग्रेड-तीन हेरिटेज इमारत का दर्जा हासिल है. मुंबई घूमने आए मुसाफिरों और SRK फैंस के लिए ये उनका सबसे पसंदीदा सेल्फी स्पॉट बन चुका है.
Vogue India के मुताबिक, जब 1997 में शाहरुख खान ‘यस बॉस’ फिल्म के गाने ‘चांद तारे तोड़ लाऊं’ कर रहे थे, तब पहली बार उनकी नजर इस बंगले पर पड़ी थी. दिल्ली में पले-बढ़े शाहरुख का हमेशा से सपना था कि मुंबई में उनका अपना एक घर हो. उस समय ये प्रॉपर्टी गुजराती बिजनेसमैन नरीमन दुबाश और बाई खोरशेद भानु संजना ट्रस्ट के पास थी. काफी बातचीत और सालों की मेहनत के बाद आखिरकार साल 2001 में शाहरुख ने इसे खरीद लिया. अपनी मुराद पूरी होने पर उन्होंने इसका नाम बदलकर ‘मन्नत’ रखा, जिसका मतलब होता है मांगी गई दुआ.
magicbricks के मुताबिक, साल 2001 में जब शाहरुख खान ने ये बंगला खरीदा था, तब इसकी कीमत करीब 13.32 करोड़ रुपये थी. उस दौर में ये रकम बहुत बड़ी थी और शाहरुख की जेब पर इसका काफी असर पड़ा था. हालांकि, पिछले दो दशकों में बांद्रा की प्राइम लोकेशन, हेरिटेज दर्जे और खुद शाहरुख के नाम के जुड़ने से इसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है. रियल एस्टेट के जानकारों के मुताबिक, आज इसकी मौजूदा कीमत 200 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपये के बीच आंकी जाती है. ये देश के सबसे महंगे और फेमस सेलिब्रिटी घरों में गिना जाता है.
इस बंगले से जुड़ा एक बेहद मजेदार किस्सा सलमान खान से भी जुड़ा है. एक इंटव्यू में सलमान ने खुद बताया था कि शाहरुख से पहले ये बंगला उन्हें ऑफर किया गया था. उस समय सलमान का करियर शुरू ही हुआ था. जब उन्होंने अपने पिता और जाने-माने राइटर सलीम खान से पूछा, तो सलीम साहब ने कहा, ‘इतने बड़े घर का तुम करोगे क्या?’. पिता की सलाह मानकर सलमान ने इसे खरीदने से मना कर दिया. आज भी सलमान खान अक्सर मजाक में कहते हैं कि वो शाहरुख खान से पूछना चाहते हैं, ‘आखिर वे इतने बड़े घर में आखिर करते क्या हैं?’.