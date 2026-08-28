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शाहरुख खान के 114 साल पुराने ‘मन्नत’ में होने जा रहा ये बड़ा बदलाव, जिसे देखने उमड़ती है लाखों की भीड़; क्यों सलमान ने ठुकरा दिया था ये बंगला?

Shah Rukh Khan Mannat Renovation: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का घर ‘मन्नत’ इन दिनों कई बड़े बदलावों से गुजर रहा है. करोड़ों के इस नए रेनोवेशन के बीच जानिए कैसे ‘विला विएना’ बना ‘मन्नत’, सलमान खान के ठुकराने से लेकर शाहरुख के खरीदने की पूरी दास्तान और आज की कितनी होगी इसकी कीमत.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 28, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:57 AM IST
शाहरुख खान के 114 साल पुराने ‘मन्नत’ में होने जा रहा ये बड़ा बदलाव, जिसे देखने उमड़ती है लाखों की भीड़; क्यों सलमान ने ठुकरा दिया था ये बंगला?
Image Credit: शाहरुख खान की झलक से ज्यादा ‘मन्नत’ देखने आते हैं लोग (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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