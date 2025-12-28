'शाहरुख जेंटलमैन तो सलमान बैड बॉय है...'दोनों सुपरस्टार्स में डिफरेंस करते हुए ये क्या बोल गए अरशद वारसी? बयान ने मचाया हंगामा

Arshad Warsi on Salman and Shah Rukh: बॉलीवुड में दो सितारे ऐसे हैं जो कई दशकों से राज कर रहे हैं. जिसमें एक शाहरुख खान तो दूसरे सलमान खान हैं. इन दोनों सितारों का स्टारडम सालों साल से वैसा ही बना हुआ है. दोनों की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़फाड़ कमाई की तो वहीं ऑफ स्क्रीन दोनों की वाइब काफी अलग है. ऐसे में अरशद वारसी ने दोनों सुपरस्टार्स को लेकर खुलकर बात की. साथ ही दोनों को लेकर ऐसे शब्द कह दिए कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया.

शाहरुख खान का फैन हूं

एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए अरशद वारसी ने कहा- 'शाहरुख को अपना काम पता है. उसमें वो ओल्ड थिएटर वाइब है. उसके दिमाग में वो सारी लाइनें छपी हुई हैं. वो सबसे पोलाइट और बॉलीवुड में सबसे ज्यादा देने वाला सितारा है. जो कि बहुत अच्छी चीज है. मैंने कभी नहीं देखा कि उसने किसी से ऊंची आवाज में बात की हो. सुहाना और आर्यन की परवरिश बेहतरीन तरीके से की है. मैंने किंग फिल्म के लिए कुछ सेकेंड में ही हां कह दी थी. मैं उससे प्यार करता हूं. उसका बहुत बड़ा फैन हूं और उस पर विश्वास करता हूं.'

शाहरुख-सलमान में डिफरेंस

इसी दौरान अरशद ने शाहरुख और सलमान के बीच कम्पेरिजन भी किया. अरशद ने कहा-'सलमान बैड बॉय है. वो एक गुड लुकिंग बैड बॉय है. शाहरुख जेंटलमैन है. थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड है. दोनों में कुछ भी बुरा नहीं है. दोनों की एक दूसरे से एकदम अलग पर्सनॉलिटी है. दोनों का पब्लिकली औरा भी अलग है. लेकिन, दोनों अपने घर पर एकदम अलग हैं. मजाक करते हैं और फन करते हैं. सलमान की पूरी फैमिली बहुत फनी है. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतरीनी है. वो अपनी जिंदगी में हमेशा फन करने वाले हैं.'

किंग' में दिखेंगे अरशद

अरशद वारसी किंग खान के साथ उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे. जिसमें सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और जयदीप अहलावत भी हैं. ये फिल्म अभी अंडर प्रोडक्शन है. खबरों की मानें तो अगले साल थिएटर में आ सकती है. इसके अलावा अरशद 'वेलकम: टू जंगल' फिल्म में नजर आएंगे. जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार, संजय दत्त और परेश रावल सहित कई अन्य सितारे भी दिखेंगे. ये भी अगले साल रिलीज होगी.