Advertisement
trendingNow13056634
Hindi Newsबॉलीवुडशाहरुख जेंटलमैन तो सलमान बैड बॉय है...दोनों सुपरस्टार्स में डिफरेंस करते हुए ये क्या बोल गए अरशद वारसी? बयान ने मचाया हंगामा

'शाहरुख जेंटलमैन तो सलमान बैड बॉय है...'दोनों सुपरस्टार्स में डिफरेंस करते हुए ये क्या बोल गए अरशद वारसी? बयान ने मचाया हंगामा

Arshad Warsi ने हाल ही में सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर खुलकर बात की. एक्टर ने दोनों की पर्सनॉलिटी और बेसिक नेचर को लेकर बात की. साथ ही बताया कि कौन बैड बॉय और कौन जेंटलमैन है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरशद वारसी, सलमान खान-शाहरुख खान
अरशद वारसी, सलमान खान-शाहरुख खान

Arshad Warsi on Salman and Shah Rukh: बॉलीवुड में दो सितारे ऐसे हैं जो कई दशकों से राज कर रहे हैं. जिसमें एक शाहरुख खान तो दूसरे सलमान खान हैं. इन दोनों सितारों का स्टारडम सालों साल से वैसा ही बना हुआ है. दोनों की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़फाड़ कमाई की तो वहीं ऑफ स्क्रीन दोनों की वाइब काफी अलग है. ऐसे में अरशद वारसी ने दोनों सुपरस्टार्स को लेकर खुलकर बात की. साथ ही दोनों को लेकर ऐसे शब्द कह दिए कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया.

शाहरुख खान का फैन हूं

एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए अरशद वारसी ने कहा- 'शाहरुख को अपना काम पता है. उसमें वो ओल्ड थिएटर वाइब है. उसके दिमाग में वो सारी लाइनें छपी हुई हैं. वो सबसे पोलाइट और बॉलीवुड में सबसे ज्यादा देने वाला सितारा है. जो कि बहुत अच्छी चीज है. मैंने कभी नहीं देखा कि उसने किसी से ऊंची आवाज में बात की हो. सुहाना और आर्यन की परवरिश बेहतरीन तरीके से की है. मैंने किंग फिल्म के लिए कुछ सेकेंड में ही हां कह दी थी. मैं उससे प्यार करता हूं. उसका बहुत बड़ा फैन हूं और उस पर विश्वास करता हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arshad Warsi (@arshad_warsi)

शाहरुख-सलमान में डिफरेंस

इसी दौरान अरशद ने शाहरुख और सलमान के बीच कम्पेरिजन भी किया. अरशद ने कहा-'सलमान बैड बॉय है. वो एक गुड लुकिंग बैड बॉय है. शाहरुख जेंटलमैन है. थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड है. दोनों में कुछ भी बुरा नहीं है. दोनों की एक दूसरे से एकदम अलग पर्सनॉलिटी है. दोनों का पब्लिकली औरा भी अलग है. लेकिन, दोनों अपने घर पर एकदम अलग हैं. मजाक करते हैं और फन करते हैं. सलमान की पूरी फैमिली बहुत फनी है. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतरीनी है. वो अपनी जिंदगी में हमेशा फन करने वाले हैं.'

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by D'YAVOL X (@dyavol.x)

 

'उस मौके को पाने के लिए...'नेपोटिज्म को लेकर अक्षय खन्ना का वो खतरनाक बयान, जिसने मचा दिया था हंगामा

किंग' में दिखेंगे अरशद

अरशद वारसी किंग खान के साथ उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे. जिसमें सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और जयदीप अहलावत भी हैं. ये फिल्म अभी अंडर प्रोडक्शन है. खबरों की मानें तो अगले साल थिएटर में आ सकती है. इसके अलावा अरशद 'वेलकम: टू जंगल' फिल्म में नजर आएंगे. जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार, संजय दत्त और परेश रावल सहित कई अन्य सितारे भी दिखेंगे. ये भी अगले साल रिलीज होगी.

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Arshad WarsiSalman KhanShah Rukh Khan

Trending news

Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
Mehbooba Mufti
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
operation sindoor
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न